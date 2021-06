Terhoolse Sneukeltocht: 'een kibbelingetje, appelsap en we eindigen vanavond met een pint'

"Een sneukeltocht moet je zien als een tocht waarbij je wandelend langs een aantal stopplaatsen gaat en een lekkernij kunt krijgen en die dan meeneemt of gelijk opeet", legt Gabri van As uit. Van As wilde graag in coronatijd, waarin eigenlijk alles stilstond, weer iets leuks organiseren voor haar dorpsgenoten.

"Al heel veel jaren hadden we het idee om een soort van knapzaktocht te organiseren. Wandelen kan je natuurlijk op afstand doen, dus dit was het goede moment om zoiets te organiseren. Nu zijn de versoepelingen er natuurlijk wel al weer, maar dat maakt het alleen maar leuk."

Het dorpsorkest moedigt de wandelaars van de Sneukeltocht aan. (foto: Omroep Zeeland)

Bij de start, in het dorpshuis van Terhole, werden wandelaars aangemoedigd door het dorpsorkest. Daar konden ze hun stempelkaart en knapzak ophalen. De kaarten konden de wandelaars laten zien bij ieder stoppunt om zo een lekkernij te krijgen. "Gewoon lekker op het gemakje wandelen en een beetje sneukelen", zegt één van de wandelaars, die samen met haar zoon aan de tocht meedeed.

Gabri van As organiseerde dit jaar voor het eerst de Terhoolse Sneukeltocht. (foto: Omroep Zeeland)

"We zien deze wandeling als een soort training, want we gaan deze zomer het Pieterpad wandelen. Het woord 'sneukelen' moesten we wel even opzoeken in het woordenboek, maar uiteindelijk is het hartstikke leuk. We moeten nog zes kilometer en we hebben al best wel wat gesneukeld. Een kibbelingetje, appelsap en we eindigen vanavond met een pint."