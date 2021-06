Goedemorgen! School dicht, klopjacht en record

Bij een woning in Kapelle is de verdachte aangehouden (foto: HV Zeeland)

Consternatie gisteren in Goes en Kapelle. Een man schoot in de Leeuwerikenstraat in Goes enkele knalpatronen af. Hij reed in een auto weg, maar kwam na het incident terug naar de straat. Tijdens een poging om de verdachte aan te houden zijn door de agenten en de verdachte schoten gelost.

De Zierikzeeënaar wist in een auto te ontkomen. De zoektocht, waarbij ook een politiehelikopter werd ingezet, eindigde uiteindelijk in Kapelle waar de man werd aangehouden.

Tim van den Broeke (tweede van links) in actie in Breda (foto: Orange Pictures)

Tim van den Broeke heeft het 41 jaar oude Zeeuwse record op de 1500 meter verbroken. De atleet uit Vlissingen was in de finale van het Nederlands kampioenschap atletiek in Breda bijna twee seconden sneller dan Henk Lindner was in 1979. In de finale van het NK was het nieuwe Zeeuwse record van Van den Broeke goed voor de negende plek. De winst ging naar Richard Douma uit Zaandam.

Met virtual reality worden de verdwenen Zwinhavens weer tot leven gebracht (foto: Omroep Zeeland / Westtoer)

Combineer de nieuwste technieken met een fietstocht en een tentoonstelling en de ooit zo bloeiende Zwinregio komt weer tot leven. In het bezoekerscentrum van natuurgebied het Zwin opent volgende week een expositie over de verdwenen Zwinhavens, die deze regio tot de economische motor van Europa en de wereld maakten.

De bedoeling van de tentoonstelling en fietstocht is dat bezoekers op een makkelijke manier worden bijgepraat over de belangrijke functie van het Zwingebied in vroegere tijden.

Erfgoed in Tholen

De watertoren in Scherpenisse, het Thools dialect, de penning van Westkerke, het stadhuis in Tholen, het stoomgemaal Oosterschelde en molen De Hoop in Sint Philipsland. Ze maken allemaal deel uit van de Thoolse geschiedenis. De Tholenaren hebben inmiddels meer dan honderd wensen ingediend met gebouwen, verhalen en voorwerpen waarvan zij vinden dat ze bewaard moeten blijven voor het nageslacht.

De gemeente had zelf de inwoners gevraagd om hun 'erfgoedwensen' in te sturen. "Het geeft beleidsmakers bouwstenen om te kijken hoe je in de toekomst met erfgoed moet en wil omgaan. Het heeft dus ook heel veel inspiratie opgeleverd", zegt wethouder Peter Hoek.

Schepen passeren elkaar op de Westerschelde bij Kruiningen. (foto: Mike Weststrate, Kruiningen)

Het weer

Het is de eerste uren nevelig en lokaal ook mistig, maar er is

vanochtend ook af en toe zon. Later in de ochtend en vanmiddag komen er uit het zuiden enkele buien, en daarbij is een kleine kans op onweer. Vanavond wordt het weer droger met een paar opklaringen. Maximum vanmiddag rond 22 graden en een zwakke tot matige veranderlijke wind.