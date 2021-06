Stichting die mensen met kleine beurs helpt voorlopig gered

De stichting organiseert onder andere koffiemiddagen (foto: Stichting de Melkkan)

De activiteiten, zoals 'Bakkie in de buurt' worden vanaf volgende week weer hervat. Stichting de Melkkan helpt mensen die moeilijk rond kunnen komen met spullen, maar vooral ook met sociale contacten. Zo houden ze koffiemiddagen, speelmiddagen voor kinderen, organiseren ze een speelweek en uitjes voor gezinnen en alleenstaanden.

Ze starten op 7 juli ook als een uitgiftepunt voor gratis menstruatieproducten, mogelijk gemaakt door het Armoede Fonds. "Iedere jongedame en vrouw is welkom om hier gebruik van te maken. Het is veel voor mensen een te zware uitgavenpost als je moet leven van weekgeld."

Geen inkomsten

Door corona kon de stichting anderhalf jaar lang geen activiteiten organiseren waarmee ze geld ophalen. "Wij hielden bijvoorbeeld altijd een kledingbeurs, maar dat mocht vanwege de maatregelen niet", zegt Eggermont.

Twintig procent heeft een schuldprobleem

"Eén op de vijf mensen heeft een schuldprobleem. Mensen kunnen in een sociaal isolement raken, omdat hun netwerk wegvalt. Wij hopen ze via ons netwerk weer aan nieuwe contacten te helpen. "Het is nu vrij rustig met hulpaanvragen. Maar er wordt verwacht dat straks twee op de vijf mensen met een schuldvraag zitten. We verwachten echt een tsunami als alle overheidssteun stopt."

Eggermont is daarom heel blij dat de stichting voorlopig gered is. "Het valt of staat wel met het kunnen organiseren van die activiteiten waarmee we eigen inkomsten kunnen genereren", zegt hij. "Zo kunnen we activiteiten blijven organiseren, bijvoorbeeld een uitje naar dierentuin Planckendael in Mechelen, zodat mensen er ook even uit zijn."