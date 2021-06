Bij student Nally uit Namibië hakte het coronajaar er flink in

Nallie is een van de buitenlandse studenten die gedwongen thuis kwam te zitten. Vorig jaar zomer zou ze terugreizen naar haar familie, maar dat ging onverwachts niet door. "Ik had al een ticket, alles was al geboekt, maar de dag voordat ik zou vertrekken kreeg ik te horen dat de president had aangekondigd dat de grens werd gesloten."

'Afscheid nemen kon niet'

Alleen dat al hakte erin, maar er was meer. "Vorig jaar verloor ik door de pandemie veel van mijn vrienden. En het greep me heel erg aan dat ik er niet voor hen kon zijn. Dat was ook de reden dat ik zoveel zin had om naar huis te gaan. Ik had onlangs een goede vriend verloren en dacht: 'Ik kan in ieder geval nog afscheid nemen.' Maar dat kon dus niet."

Als ik nóg een jaar moet wachten voor ik terug kan naar mijn familie, draai ik door... Echt waar!" Nallie Boeren uit Namibië

Daardoor kon ze het verlies ook niet goed verwerken. "Zelfs nu nog vergeet ik weleens dat die vrienden er niet meer zijn. Dan maak ik plannen om met hen af te spreken en dan realiseer ik me ineens: die persoon is er niet meer als ik thuis aankom. Dus dat was een moeilijke periode."

'Moeilijk om uit bed te komen'

Wat ook niet hielp was dat ze toen nog alleen woonde. "Als je dan alleen bent, met al die emoties, zonder vrienden om je heen... Dat maakte me heel erg depressief. Het was soms zelfs moeilijk zijn om 's ochtends uit bed te komen."

Veel buitenlandse studenten zijn depressief Nally staat hierin niet alleen. In een recente landelijke enquête van Nuffic, een organisatie die de belangen behartigt van buitenlandse studenten in Nederland, gaf het merendeel van de buitenlandse studenten aan weleens te kampen met depressieve gevoelens vanwege de situatie rondom corona.

Het keerpunt kwam toen ze verhuisde naar een studentenhuis. "Toen ik introk bij mijn huisgenoten en met hen erover kon praten, met hen films keek, samen met hen kon eten, lukte het me om die problemen waar ik zo mee bezig was los te laten en meer te leven in het moment. Om echt bij hen te zijn. En toen realiseerde ik me: hier kom ik doorheen."

'De draad weer oppakken'

Ze is ook blij dat ze nu weer één dag in de week naar de HZ zelf mag. "Als je anderen ziet werken dan motiveert je dat om zelf het werk weer op te pakken." En dat was nodig, want lange tijd was haar motivatie ver te zoeken. "Ik dacht alleen maar aan de vrienden die ik verloren had, thuis in Namibië. Aan studeren kwam ik niet toe. En mijn studieresultaten leden eronder. Ik heb zelfs even overwogen om te stoppen met de studie. Maar nu ben ik weer gemotiveerd en klaar om de draad weer op te pakken."

Nally Boeren in het chemielokaal van de HZ in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Ze heeft nu opnieuw een ticket geboekt om terug naar Namibië te gaan. "Ik heb zin om mijn broers en zussen weer te zien, mijn vrienden, mijn vader en moeder en mijn oma. Maar ik heb ook zin om het eten van thuis weer te eten. Zoals een soort hartige pap die mijn oma altijd maakt, bepaalde snacks of snoep die je alleen daar kunt krijgen. Als je dat soort dingen eet dan weet je: ik ben weer thuis."

Niet nóg een jaar wachten

Op 3 juli vertrekt ze. Als de reis dit keer wél doorgaat. "Ik hoop dat ik er nu wel naartoe kan en niet te horen krijg: je kunt het land niet in, je moet omkeren. Want als ik nóg een jaar moet wachten voor ik terug kan naar mijn familie, draai ik door... Echt waar!"

Lees ook: