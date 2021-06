Dit zijn de Zeeuwse winnaars van de Kunstbende

Dit zijn de winnaars van de Kunstbende Zeeland 2021 (foto: André Joosse en Martijn Fincke)

De voorronde werd gehouden in de Stadsschouwburg en podium De Spot in Middelburg. De deelnemers traden deels voor publiek op en mensen konden de voorstelling via een livestream thuis volgen.

Kunstbende is een podium voor jong creatief talent. De wedstrijd is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar. De jury bestond uit experts in de verschillende categorieën, waaronder acteur Marcos Valster, theatermaker Marisa Laperdix en directeur Silvie Dees van theaterproductiehuis Zeelandia. Aan de acht categorieën deden zo'n 70 Zeeuwse deelnemers mee.

Djoszuwa Zwier deed mee aan zeven verschillende categorieën (foto: André Joosse)

Opvallend was dat veel deelnemers aan verschillende categorieën meededen, zoals Djoszuwa Zwier uit Vlissingen, hij deed er mee aan zeven. Vorig jaar mocht hij nog naar de landelijke finale in Amsterdam, dit jaar is hij niet in de prijzen gevallen.