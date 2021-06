Recordbreker Van den Broeke heeft volgend doel alweer in zicht (foto: Omroep Zeeland)

Hoe blij ben je dat je het Zeeuws record nu in handen hebt?

Tim van den Broeke: "Superblij ben ik natuurlijk, maar nog blijer ben ik dat ik echt een snelle tijd heb gelopen. Dat record is nooit de hoofdreden geweest dat ik voor nu voor de 1500 meter heb gekozen. Het record verbreken is bijvangst."

Zaterdag tijdens de series haalde je op het nippertje de finale en daarin liep je bijna twee seconden van de oude recordtijd van Henk Lindner af. Analyseer die finalerace eens.

"De wedstrijd ging zo hard en ik hoefde niet op kop te lopen. Ik hoefde alleen maar te volgen en dat was het. Terwijl ik bij die andere wedstrijden wel op kop moest lopen en dat kost veel energie."

Je zat er al een aantal keer heel dichtbij de afgelopen tijd. Nu haal je het en duik je meteen flink onder die recordtijd. Hoe kan dat?

"Ik had van te voren verwacht dat ik 3.42'00" kon lopen. Dat het nu wel lukt heeft twee redenen: de baan in Breda is superhard. De toplaag van die baan is even hard als asfalt, waardoor je minder kracht verliest en dus sneller loopt. De tweede reden is de manier waarop de wedstrijd verloopt."

Tim van den Broeke (tweede van links) in actie in Breda (foto: Orange Pictures)

Het nieuwe Zeeuwse record op jouw naam is 3.41'74". Denk je dan meteen die tijd kan nog scherper?

"Daar zit je meteen aan te denken ja. Dat is het vervelende aan atletiek. Als je dan zo'n tijd loopt denk je: het ging goed dat kan nog harder. Het seizoen is nog niet klaar ik ga kijken wat er nog mogelijk is."

Dit record is nu verbroken, wat wordt nu je volgende doel?

"Ik loop in ieder geval nog twee wedstrijden. Nog één keer een 1500 meter en een 3000 meter. Het Zeeuws record op die afstand is 7.59'84" en ik ga kijken of ik daarbij in de buurt kan komen en anders wordt dat wellicht mijn volgende doel."

