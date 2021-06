Daling weekcijfers corona remt af

(foto: Omroep Zeeland)

Het gaat in Zeeland niet meer zó spectaculair omlaag als in de maand mei. In de eerste week van mei werden nog 1.197 nieuwe besmettingen geregistreerd en in de laatste week van die maand nog maar 327. Zie onderstaande grafiek. De lijn gaat in juni nog wel omlaag maar steeds langzamer.

Het verloop van het aantal overlijdens van Zeeuwsen als gevolg van corona is grilliger. Maar er zijn inmiddels twee volle weken voorbij gegaan zonder corona-overlijdens. Het laatste sterfgeval in Zeeland vanwege Covid-19 was op 10 juni in de gemeente Tholen.

Ga met de muis over onderstaande grafiek voor de sterftecijfers in Zeeland per week.