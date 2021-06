Zes coronapatiënten in Zeeuwse ziekenhuizen

In de Zeeuwse ziekenhuizen Adrz en ZorgSaam liggen momenteel zes coronapatiënten. In ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen is opnieuw een coronapatiënt opgenomen. Bijna twee weken lang had het ziekenhuis geen patiënten met covid-19 in behandeling. Nu ligt er weer één patiënt in isolatie op de verpleegafdeling. In ziekenhuis Adrz in Goes liggen vijf coronapatiënten.