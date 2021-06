'Een stukje Zeeuwse geschiedenis kwam toevallig terecht bij kasteel Duivenvoorde in Voorschoten'

Johan Steengracht (l) en zijn vrouw Jacoba Magdalena Ockersse met zoon Nicolaas op schoot. (foto: Kasteel Duivenvoorde)

Er lagen niet alleen reisverslagen in de bibliotheek, maar ook boeken over Jacob Cats en Michiel de Ruyter. Die zijn daar terecht gekomen toen de barones trouwde met een fortuinlijke Zeeuwse jonkheer. Hij nam zijn inventaris mee. "Door dat huwelijk is het toevallig allemaal in dit kasteel terecht gekomen."

Storm van Leeuwen besloot over de reizen van Johan Steengracht twee boeken te schrijven. Het eerste boek schreef ze in opdracht van de familie die 250 jaar bestond. "Eén van hun voorvaderen ging met de Zeeuwse regent Johan Steengracht mee naar Londen. Het mooie is dat als ik in de bibliotheek zit te werken naar een portret van Johan Steengracht kan kijken. Als je dan die verslagen leest krijgt zo'n portret ineens meer blos op de wangen."

Johan Steengracht was een belangrijke Zeeuwse regent (bestuurder) en admiraal in de achttiende eeuw. Hij trouwde met een rijke vrouw en woonde in de Wagenaarsstraat. Daarnaast hadden ze verschillende buitenhuizen. Hij was een kind van zijn tijd (De Verlichting), was nieuwsgierig en wilde de wereld ontdekken. Hij overleed in 1785.

Om tot een compleet beeld te komen ging Storm van Leeuwen ook in (Zeeuwse) archieven op verder onderzoek uit. "Je moet soms uren lezen en gespecialiseerde mensen spreken, in bijvoorbeeld belastingen in de achttiende eeuw, voor je één alinea kunt schrijven."

Het tweede boek besloot ze op eigen initiatief te schrijven. Dat gaat over de reis van Johan Steengracht met zijn vriend Daniël Rademacher en zijn jongste zoon naar Parijs. "Er zijn zoveel handgeschreven notities achtergelaten, gravures, aankoopnotities van voorstellingen. Het zou jammer zijn als dat alleen hier in de kast staat.

Het tweede boek gaat over de reis die Steengracht maakte naar Parijs (foto: Irene Storm van Leeuwen)

In het kasteel in Voorschoten is geen letter ongelezen wat betreft de Zeeuwse regenten. Maar als families thuis nog verslagen hebben liggen, dan mogen ze zich altijd melden. "Wie weet is er nog meer. Laat maar komen!", besluit Storm van Leeuwen.

Irene Storm van Leeuwen in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer over haar boeken