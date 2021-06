Broodje kroket komt terug op veerplein Breskens

Ondernemer koopt panden (foto: Google Maps)

De provincie Zeeland is blij het terrein na jaren een nieuwe eigenaar krijgt. Er is namelijk jaren gezocht naar een exploitant voor het veerplein en bijbehorende gebouwen. Van Damme heeft plannen voor zowel de korte als de lange termijn. Deze zomer wil hij een pop-up horecagelegenheid plaatsen in de voormalige vertrekhal, waar het klassieke broodje kroket uiteraard niet ontbreekt. Verder wil hij fietsen, scooters en choppers gaan verhuren.

Op de lange termijn, op zijn vroegst volgend jaar, wil Van Damme attracties op het terrein neerzetten. Wat voor attracties dat zijn, wil hij nog niet zeggen, maar gedacht kan worden aan een klimtoren.

Van Damme is ook van plan om er verschillende evenementen te gaan organiseren. "Het veerplein moet, net zoals vroeger, weer een levendige ontmoetingsplek worden." Hij vindt dat West-Zeeuws-Vlaanderen veel kansen biedt. "Ik voel me erg betrokken bij deze regio. Deze plek biedt kansen om het toerisme in de regio verder uit te breiden."

De verkeerstoren blijft voorlopig in gebruik door de provincie Zeeland als kantoorruimte. Van Damme is van plan om komend jaar van de toren een ontmoetingscentrum te maken, waar zakenlieden van onder en boven de Westerschelde elkaar kunnen ontmoeten.

De fuik aan de veerhaven in Breskens (foto: Frank van den Broecke)

Na de oorlog groeide het autogebruik snel en daarom werd eind jaren vijftig een nieuwe veerhaven bij Breskens gebouwd. In de haven van Breskens was geen plek voor nog grotere veerboten en bovendien nam de verkeersoverlast voor de dorpsbewoners steeds verder toe. In 1958 kwam de nieuwe Prinses Beatrix in dienst, de eerste van de grote, moderne veerboten van de PSD. In de jaren 90 werd besloten een vaste oeververbinding aan te leggen. De veerdiensten moesten verdwijnen. En op 15 maart 2003 was het zover, de laatste auto's werden over de Westerschelde vervoerd. Vlissingen-Breskens zou voortaan worden geëxploiteerd door BBA Fast Ferries met eigen veerboten voor fietsers en voetgangers. Het voetveer werd aanvankelijk geëxploiteerd door BBA Fast Ferries, maar vanaf december 2006 werd Veolia de exploitant. De veerboten hadden vaak te kampen met storingen, waardoor de veerdienst veel uit de vaart was. Veolia liet weten geen interesse meer te hebben in de veerverbinding, waarna deprovincie Zeeland in 2014 op zoek ging naar een nieuwe exploitant. Een nieuwe exploitant voor Vlissingen-Breskens werd echter niet gevonden. Daarom besloot de provincie Zeeland een eigen bedrijf op te richten: Westerschelde Ferry BV. De provincie is voor 100% eigenaar van Westerschelde Ferry BV, die vanaf 1 januari 2015 de exploitant is van het veer.

De dorpsraad van Breskens is op zich blij met het feit dat er iets gaat gebeuren met het veerplein. Ze vinden het alleen erg jammer dat ze niet van tevoren zijn ingelicht door de provincie Zeeland en de gemeente Sluis. Ze hopen dat Van Damme hun binnenkort zal informeren over zijn plannen, zodat ze wellicht ook een rol kunnen spelen in het informeren van dorpsbewoners en toeristen.