Primeur voor Zeeland: online aanvragen rijbewijs in Reimerswaal

Het verlengen van een rijbewijs kan voortaan óók online in de gemeenten Reimerswaal en Kapelle. (foto: Omroep Zeeland)

Volgens RDW-woordvoerder Thérèse de Vroomen blijft het ook mogelijk om een nieuw rijbewijs aan de balie aan het gemeentehuis aan te vragen. Het digitaal aanvragen wordt vooral gezien als eenvoudiger, fraudebestendiger en gebruiksvriendelijker. Daarnaast zorgt het voor een snellere doorlooptijd aan de balie.

Het digitaal verlengen is in Reimerswaal waarschijnlijk al per 1 augustus mogelijk maar zekerheid hierover volgt pas half juli. Mogelijk heeft de gemeente nog een maand extra tijd nodig voor de invoering, aldus Liduine Wijffels van de gemeente Reimerswaal.

Instructievideo

De RDW heeft een speciale instructievideo gemaakt waarin de werkwijze in enkele stappen wordt uitgelegd. Bij het online aanvragen van een nieuw rijbewijs is het nodig een digitale pasfoto te laten maken. De fotograaf stuurt deze door naar de RDW en als de aanvraag is goedgekeurd kan het nieuwe rijbewijs al na twee dagen worden afgehaald op het gemeentehuis.

De online service geldt alleen voor het verlengen van bestaande rijbewijzen, benadrukt de RDW-woordvoerder. Wie voor de eerste keer een rijbewijs wil aanvragen, kan dat alleen aan de balie van het gemeentehuis doen.

DAR-project

Inmiddels hebben vijftig gemeenten in Nederland besloten deel te nemen aan het DAR-project van de RDW. Het project is in oktober 2018 begonnen en de ervaringen van zowel de gemeenten als inwoners zijn positief, aldus De Vroomen. Dat is reden om het project ook uit te breiden naar andere regio's, waaronder Zeeland.