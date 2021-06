Zeeuwse Evelien was vroeger eerste meisje bij de voetbal in Vlissingen

Evelien vanuit Oostenrijk (foto: Omroep Zeeland)

"Nee, hier loopt niet ineens iedereen met vlaggetjes te zwaaien zoals in Nederland. Maar Oostenrijk heeft echt heel goed gespeeld dit EK. Als ik het vergelijk met Nederland gisteravond, vind ik helemaal dat ze het niet slecht gedaan hebben. Maar mijn man zei over het Oostenrijkse team: 'Zie je wel, ze kunnen er niks van. Ze kunnen niet tegen een bal trappen'."

Enige meisje tussen de jongens

Evelien was zelf als kind een fanatieke voetballer. "Ik had buurjongens die voetbalden. Ik ging met mijn broer mee naar de club. Bij SV Walcheren was ik het eerste en enige meisje tussen de jongens. Dat is ruim veertig jaar geleden. Ik heb het twee of drie jaar gedaan, daarna mocht ik niet meer verder van de KNVB. Meisjesgroepen zijn pas daarna ontstaan."

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont en vertelt over de dingen die hij of zij daar beleeft. Evelien Thielen is tien jaar geleden vanuit Vlissingen naar Oostenrijk vertrokken. Ze woont met haar gezin in het toeristische dorpje Ehrwald, aan de voet van de Zugspitze.

