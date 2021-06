'Wow! Daar wil je niet onder komen: Verkeersles over de gevaren van landbouwverkeer

Op het terrein van loonbedrijf Harthoorn werd vandaag de kennis van 88 leerlingen van groep acht van verschillende basisscholen bijgespijkerd. Studenten van Scalda gaven de les aan de basisschoolleerlingen. "Het is super handig dat we leren hoe we met van die grote wagens om moeten gaan in het verkeer. Want je zou er maar onder komen te liggen", zegt Noë, één van de leerlingen. Haar klasgenootjes beamen dat. "Binnenkort gaan we natuurlijk naar de middelbare school en fietsen we veel. Dus ik vind het echt goed dat ik nu weet wat een dode hoek is en hoe dat werkt bij van dat grote landbouwverkeer", zegt Olivia.

Johan Wielemaker legt uit hoe gevaarlijk landbouwverkeer op de weg kan zijn. (foto: Omroep Zeeland)

De les begon met een instructie in één van de grote schuren van het bedrijf. Daar vertelde Johan Wielemaker over wat nou precies een dode hoek is en hoe gevaarlijk landbouwverkeer op de weg kan zijn. Bij ongelukken met landbouwverkeer raken vaak fietsers gewond. De afgelopen jaren telt Nederland jaarlijks gemiddeld 16 verkeersdoden en 250 gewonden na een ongeluk met een landbouwvoertuig. Bijna de helft van de slachtoffers zijn fietsers.

Leerlingen kijken naar hoe gevaarlijk een landbouwvoertuig kan zijn op de weg. (foto: Omroep Zeeland)

Na het theoriegedeelte werden de kinderen onderverdeeld in vijf groepjes. Ieder groepje ging naar een ander landbouwvoertuig. Bij één van de tractoren stonden Jip, Noë, Olivia, Veerle en Floortje aandachtig naar de Scaldastudent te kijken en luisteren. De studenten hadden ter illustratie een houten pop neergezet, om daar vervolgens met het voertuig langs te rijden. De messen van het voertuig raakten de pop. "Wow! Het is dus echt best wel gevaarlijk", reageert Veerle. "De lessen die we vandaag krijgen, kunnen je leven redden", zegt Noë daar achteraan.

Scaldastudenten leggen uit aan basisschoolleerlingen wat je kan zien in de spiegels van een landbouwvoertuig. (foto: Omroep Zeeland)

Vervolgens rouleerden de groepjes kinderen tussen de landbouwvoertuigen. "Kom er ook maar even in zitten, dan kunnen jullie zelf in de spiegels kijken, zodat je een beeld hebt van wat je van de rest van het verkeer ziet", roept één van de Scaldastudenten. In groepjes van twee stapten de leerlingen in. "Kan je nu zien wie er achter je staat? Nee hè?" vervolgde de scaldastudent zijn les. "Daarom moet je als je op de fiets zit of op straat loopt dus extra goed opletten als je dit soort voertuigen aan ziet komen."