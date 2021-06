Oranje ligt eruit, dus Zeeland ruimt Oranje op

"Wij waren gisteren dicht, dus gaan vandaag alle spullen opruimen", vertelt Rita Geene, medewerker in de dorpssupermarkt. "We hebben de oranje ballonnen hier nog aan het plafond hangen en we hebben ook nog een schap vol met voetbalspulletjes. Maar die gaan allemaal het magazijn in."

Ondertussen staat Rita op een kratje bier, om de ballonnen van het plafond te kunnen trekken. "Deze gaan allemaal een doos in en die zet ik straks bij de kassa. Kindjes die dan graag een ballon mee willen nemen, kunnen er daar dan één pakken."

Rita haalt de oranje ballonen van het plafond. (foto: Omroep Zeeland)

Bij Janvier Dancemasters in Goes was het nog een hele klus om alle oranje vlaggen weg te halen. "Sooner than expected", 'eerder dan verwacht', schreef de eigenaar van de dansschool op Instagram.

"Wij waren hartstikke teleurgesteld", vertelt Martijn Janvier, van de dansschool. Hij had de danszaal helemaal versierd omdat hij de voetbalwedstrijd daar deze keer met zijn familie keek. "We waren er helemaal klaar voor. Maar helaas." Ondertussen is de dansschooleigenaar nog steeds bezig met het opruimen van zijn oranje spullen. "Op naar volgend jaar dan maar."

