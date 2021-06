Slechts twee balkon-torenvalkjes leven nog: 'Hoe houden we ze in leven?'

Vrijdag werd het eerste balkonkuiken geboren, zaterdag de andere twee: "Eentje was eigenlijk meteen al dood. De andere twee zagen er eerst erg donzig uit, maar vandaag zijn ze allebei nat. Ik was vanochtend bang dat er eentje dood was. Is het wel goed dat ze er zo uitzien?" vraagt Peltzer zich af. Samen met haar man Otto past zij op het appartement omdat bewoonster Meta de Heus op vakantie is.

Volgens Henk Castelijns van Werkgroep Roofvogels Zeeland zijn de kuikens altijd maar een korte tijd donzig: "Pasgeboren zijn ze schattig en wit. Ze worden al heel snel grijs en minder fraai. Ik zie dat ze wel bolle buikjes hebben, dus dat is goed. Pas op dag achtentwintig worden ze weer mooi."

Jong torenvalkpaar

Dat er twee eieren niet zijn uitgekomen, komt mogelijk doordat het ouderpaar nog niet zo oud is: "Het zou kunnen dat de moedervalk vorig jaar geboren is. Je ziet bij jonge ouders vaker dat er één of meerdere eieren niet uitkomen. De kans dat er nog vogels uit de eieren zullen komen is heel erg klein", legt Castelijns uit.

Een andere mogelijke reden dat het nestje nog niet zo goed op gang komt, is een algemeen voedseltekort: "Het is een slecht muizenjaar. Er zijn weinig veldmuizen, dus er is niet veel voedsel voor de torenvalk. Dat kan ook invloed hebben op het 'slagen' van dit nest."

Ineke en Otto Peltzer passen op het torenvalknest in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Eén van de kuikens ligt buiten de plek waar de moeder zit en beweegt amper: "De moeder gaat niet op het kuiken zitten, dus ik ben bang dat het kuiken onderkoeld raakt. Hoe houd ik hem in leven?" Castelijns adviseert dan ook om de kuikens naast elkaar te leggen zodat zij allebei worden verwarmd: "Maar verder moet je zo min mogelijk ingrijpen. Als een kuiken niet voldoet, gaat het eraan in de natuur. Hoe dan ook zal het dan dus overlijden. Je moet de natuur op z'n beloop laten."

De kuikentjes hebben een naam: Falcon en Meta

Voor de twee levende kuikens heeft Ineke inmiddels namen bedacht: "Falcon en Meta. Ik hoop dat Meta het kan waarderen dat één van de vogels naar haar is vernoemd."

Lees ook: