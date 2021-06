Pattinama-Kerkhove zorgt voor gigantische stunt op Wimbledon

Pattinama-Kerkhove verslaat tweevoudig Grand Slam-winnares op Wimbledon (foto: ANP)

De partij tussen Pattinama-Kerkhove en Kuznetsova, de nummer veertig van de wereldranglijst, stond eigenlijk al aan het begin van de middag gepland, maar door de vele regen in Londen kon er op Wimbledon alleen gespeeld worden op het Centre Court, omdat daar het dak dicht kan.

Gigantische stunt

Het lange wachten belemmerde Pattinama-Kerkhove niet. Al in de derde game wist ze haar Russische tegenstandster te breken. Bij een 3-5 voorsprong brak Pattinama-Kerkhove Kuznetsova opnieuw en verzilverde ze het derde setpunt.

In de tweede set pakte Pattinama-Kerkhove door. In de tweede game brak ze Kuznetsova opnieuw. Bij een 1-4 voorsprong kwamen er weer kansen voor de Zierikzeese op een break. Uiteindelijk pakte Pattinama-Kerkhove die break en mocht ze zelf serveren om de wedstrijd te winnen. Haar eigen service kon ze niet houden, maar bij een 3-5 tussenstand kreeg ze haar eerste matchpoint dat ze meteen pakte.

Lesley Pattinama-Kerkhove in actie op Wimbledon (foto: ANP)

In de tweede ronde stuit Pattinama-Kerkhove op de Spaanse Garbiñe Muguruza, die Wimbledon in 2017 op haar naam schreef. Daarnaast won ze in Roland Garros in 2016. Muguruza is de huidige nummer 12 op de wereldranglijst.

Kwalificaties

Pattinama-Kerkhove, de nummer 174 van de wereldranglijst, plaatste zich via het kwalificatietoernooi voor Wimbledon. Een keer stond ze op het hoofdtoernooi, in 2019. Toen verloor ze in de eerste ronde van Ivana Jorovic uit Servië.