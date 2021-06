Politie schiet man neer in Vlissingen; beelden circuleren op Snapchat

Beelden van het filmpje dat rondgaat van de schietpartij in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Op een filmpje dat rond gaat op Snapchat is te zien hoe een man op de grond zit bij een auto en een afwerend gebaar maakt. Een agent staat op een meter of twee afstand. Daarna zijn schoten te horen. Op de beelden is te zien dat de man daarna gaat liggen.

"Deze guy kwam met een mes achter die agent en hij is net geschoten in zijn been", staat geschreven bij het filmpje. De politie meldt dat de beelden worden meegenomen in het onderzoek.

Na de schoten ligt de man op straat (foto: Omroep Zeeland)

De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. "Dat is aan de buitenkant altijd lastig te beoordelen", zegt de woordvoerder. Op Twitter zijn beelden te zien van een hevig bloedende man die op zijn buik op de stoep ligt, naast een plas bloed. Agenten verlenen eerste hulp. Ze proberen het bloeden van een wond aan zijn been te stelpen, terwijl de man kermt.

'Ik hoorde vijf schoten, vervolgens wat ruzie'

Buurtbewoners zeggen veel meer schoten dan één te hebben gehoord. Sommigen hoorden vier schoten, anderen nog meer dan vier. "Ik hoorde vijf schoten, vervolgens wat ruzie en toen nog twee schoten", vertelt een buurtbewoner die op dat moment haar dochtertje in bad deed. "Ik heb haar eerst op bed gelegd, toen ik buiten kwam, stond de hele wijk buiten."

Luister hier naar de buurtbewoners:

Buurtbewoners hoorden verschillende schoten

Een andere buurtbewoner ging wel meteen kijken. "Ik ben naar boven gegaan om te kijken wie dat deed", vertelt ze over het moment dat ze schoten hoorde. "Ik deed m'n raam open en zag de politie, en iemand op straat liggen."

Onderzoek Rijksrecherche

De Rijksrecherche is ingeschakeld om het incident te onderzoeken. Dat gebeurt altijd als een politieagent zijn dienstwapen heeft gebruikt. De Rijksrecherche beoordeelt of het schieten rechtmatig was.

Op de plek van het schietincident zijn zwarte schermen geplaatst. (foto: HV Zeeland)