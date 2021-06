Jongeren keren terug na studie en willen in Hulst (blijven) wonen

Vijf appartementen voor jongeren komen er in de voormalige groepswoning voor dementerende ouderen in Hulst. (foto: Woonstichting Hulst)

De twintigers hebben het tegenwoordig niet gemakkelijk op de woningmarkt, ook niet in Hulst. Op de koopmarkt komen ze niet aan de bak en de meeste nieuwbouwappartementen in de binnenstad zijn alleen betaalbaar voor mensen met een dikkere portemonnee of bedoeld voor senioren. Woonstichting Hulst constateerde dat al bij de oplevering van elf appartementen op het Cornelis de Vosplein in Hulst, vorig jaar. Deze waren zó weg.

'Groeiende wachtlijst staat haaks op vergrijzing'

Hoe groot de wachtlijst precies is, durft directeur Jurgen Pijcke van de woonstichting niet te zeggen, omdat deze nog nagelopen moet worden. Maar hij merkt dat de groeiende wachtlijst 'haaks staat op de vergrijzing'. "Het idee bestaat nog steeds dat we een vergrijzende streek zijn, maar je ziet dat jongeren hier goed en makkelijk een baan kunnen vinden en dus ook een woning zoeken."

Groepswoning dementerenden

In de Korte Bellingstraat 3 wordt de voormalige groepswoning voor acht dementerende ouderen van ZorgSaam omgebouwd tot vijf appartementen voor één of tweepersoonshuishoudens met een huurprijs van rond de 600 euro. Aan de Lange Bellingstraat biedt het inmiddels verlaten steunpunt van ZorgSaam straks onderdak aan twee of twee samenwonende jongeren tussen de 23 en 30 jaar.

In het zorgsteunpunt van ZorgSaam komen twee appartementen voor jongeren. (foto: Woonstichting Hulst)

ZorgSaam sloot begin 2019 de groepswoning in de Korte Bellingstraat omdat deze niet veilig genoeg was voor de ouderen. De bewoners verhuisden naar het Antonius in Kloosterzande. Het zorgsteunpunt aan de Lange Bellingstraat waar vanuit 's nachts hulp werd geboden, kon daarop ook dicht.

Grondige verbouwing is nodig

Beide panden moeten compleet verbouwd worden. Pijcke erkent dat het jammer is dat dit al na negen jaar moet. Voor de Korte Bellingstraat moet onder meer de liftschacht worden verplaatst en bergingen worden gecreëerd. De Woonstichting neemt in de Lange Bellingstraat ook de voorgevel onder handen. Zij zoekt nu een aannemer die de klus kan klaren. Pijcke hoopt dat de appartementen begin 2022 beschikbaar zijn voor de wachtende jongeren.