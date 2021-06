John Karsten uit Holland, Michigan (USA) is erelid stadsomroeper

John Karsten (83) was speciaal voor deze gelegenheid overgekomen uit Amerika, met zijn dochter. Hij werd begeleid door zijn zus en zwager uit Nederland. Karsten was in Nederland, voordat hij naar Amerika emigreerde in 1957, ook al stadsomroeper in Oldenzaal. "Toen ik in Holland, Michigan, ging wonen vroeg de regering of ik daar stadsomroeper wilde worden. Dat heb ik gedaan". Twee jaar geleden ging hij met pensioen als stadsomroeper.

Erelid-speldje

Volgens Marco van Avermaete is het erelid gegeven omdat hij al zo lang stadsomroeper was, in Nederland en Amerika. "Met dit erelidmaatschap hoef je geen contributie te betalen en ben je bij alle stadsomroepers concoursen van harte welkom. Maar ja, hij is hier voor het laatst en komt niet meer terug naar Nederland. Maar daarom krijgt hij ook nog een erelid-speldje toegestuurd."