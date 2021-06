'Inwoner Hulst niet voor prik naar Hellevoetsluis'

Een mevrouw komt haar vaccinatie halen in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

PvdA-commissielid Ron de Kort vertelde in de commissievergadering ABZ dat een aantal inwoners voor hun tweede prik in augustus niet meer in de skihal in Terneuzen terecht kan, en soms wordt ingepland voor een prikafspraak in Hellevoetsluis. De Kort heeft de afspraken voor deze mensen direct geannuleerd en wil dat de burgemeester - eigenlijk dinsdag al - een oplossing zoekt.

De skihal sluit in augustus de deuren, net als twee andere priklocaties in Zeeland, omdat het aantal vaccinaties in Zeeland sterk terugloopt. De verwachting is dat de meeste mensen tegen die tijd geprikt zijn en dat het dus niet meer nodig is om dergelijke grootschalige priklocaties in Zeeland in de lucht te houden.

'Absurde reisafstanden'

Het betekent wel dat mensen voor hun vaccinatie nu al, ook voor hun eerste prik, ingeroosterd worden 'aan de overkant'. De Kort vindt het 'absurd' dat burgers dergelijk lange afstanden moeten overbruggen en zoveel reiskosten moeten maken. Zelfs Bergen op Zoom vindt hij al te ver. "Eigenlijk zou er een kleinere priklocatie in Zeeuws-Vlaanderen moeten overblijven. Eventueel prikken via de huisartsen. Daar moeten de mensen nu al op gewezen worden. Ook zou er gecommuniceerd moeten worden dat ze hun afspraak moeten annuleren."

Burgemeester Mulder is het met hem eens dat de reisafstanden naar Hellevoetsluis of Bergen op Zoom 'onwenselijk' en zelfs 'onmenselijk' zijn. Hij heeft begrepen dat er voor de periode ná half augustus - wanneer de skihal sluit - een alternatieve locatie wordt uitgewerkt voor de Zeeuws-Vlamingen. Maar die mag niet lang op zich laten wachten. meent hij. Mulder hoopt die duidelijkheid snel op tafel te krijgen.