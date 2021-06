Goedemorgen! Politie schiet man neer, winst op Wimbledon en hoogspanning op Schouwen

Het is onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien dat de man naast een auto zit en een afwerend gebaar maakt. Daarna schiet de agent die op een paar meter afstand staat.

Beelden van het filmpje dat rondgaat van de schietpartij in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

De Zeeuwse tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove heeft voor een daverende stunt gezorgd op Wimbledon. Ze versloeg in de eerste ronde de tweevoudig Grand-slam winnares Svetlana Kuznetsova uit Rusland. Dat deed ze in twee sets.

'Mooiste overwinning'

"Ja, ik denk wel dat dit mijn mooiste overwinning tot dusver is in mijn loopbaan", sprak de nummer 174 van de wereld voldaan na de wedstrijd. De volgende wedstrijd op Wimbledon speelt ze tegen de Spaanse Garbiñe Muguruza.

Pattinama-Kerkhove had een gemakkelijke eerste ronde in de kwalificaties (foto: ANP)

De netbeheerders TenneT en Enduris hebben zes mogelijke locaties op Schouwen-Duiveland aangewezen voor de bouw van een 150kV-hoogspanningsstation. Het gaat om twee plekken op een industrieterrein bij Zierikzee, drie alternatieven rond het buurtschap Capelle en een locatie bij Oosterland.

Op Schouwen-Duiveland komt een hoogspanningsstation ter grootte van zes voetbalvelden (foto: Chris Pennarts / TenneT)

Het hoogspanningsstation maakt deel uit van een project om duurzaam opgewekte stroom af te kunnen voeren naar het landelijke netwerk. "Het elektriciteitsnetwerk op Schouwen-Duiveland en Tholen zit helemaal vol," legt Sander de Schepper van TenneT uit.

Een koppel bergeenden in vlucht (foto: Arjan van Iomwel)

Het weer

We beginnen deze dag op veel plaatsen met mist en nevel, plaatselijk

is er ook dichte mist. Soms kan de zon even doorbreken en het is nog

overwegend droog, maar vanmiddag en vanavond valt er af en toe regen,

met name in Zeeuws-Vlaanderen. De middagtemperatuur is zo'n 19 graden en de wind gaat uit het noorden waaien.