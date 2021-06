Pattinama-Kerkhove: 'Dit is de mooiste overwinning uit mijn loopbaan'

Lesley Pattinama-Kerkhove op Wimbledon. (foto: ANP)

De afgelopen drie weken staat ze goed te spelen op gras, merkt Pattinama-Kerkhove zelf op. "Ik heb drie goede rondes gespeeld in de kwalificaties. Ik heb echt mijn eigen spelplan kunnen spelen om haar (Svetlana Kuznetsova, red.) te kunnen verslaan. Ik wist dat ik een goede kans zou maken."

Foutloos gespeeld

Kuznetsova staat nummer 40 op de wereldranglijst, Pattinama-Kerkhove op plek 174. "Ze gaat al lang mee en heeft veel ervaring. Ik heb bijna foutloos gespeeld en ben in weinig moeilijkheden gekomen. Ik ben blij met mijn spel en als je dan wint is dat wel heel lekker", zegt Pattinama-Kerkhove over de wedstrijd. Ze wist die te winnen in twee sets met 6-3, 6-3.

Morgen, in de tweede ronde, stuit Pattinama-Kerkhove op de Spaanse Garbiñe Muguruza, die Wimbledon in 2017 op haar naam schreef. Daarnaast won ze Roland Garros in 2016. Muguruza is de huidige nummer 12 op de wereldranglijst. "Dat wordt een pittige, ze is een oud-winnares en is hoog geplaatst. Maar ik heb zin om tegen haar te spelen en zie het ook als een eer."

"Ik ga keihard mijn best doen om ook deze tot een overwinning te maken. Ik heb nog niet echt een plan gemaakt. Eerst trainen en daarna ga ik met mijn coach kijken wat het beste spelplan is."