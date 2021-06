Kerncentrale morgen weer in bedrijf na vertraging

Kerncentrale van Borsele (foto: ANP)

Volgens plantmanager Marco Muilenburg hoort het erbij: "Je haalt grote dingen uit elkaar om ze te inspecteren en er zaten wat zaken tussen die er minder goed aan toe waren dan verwacht. Die moesten we opsturen naar een fabriek in Duitsland om te laten reviseren."

1.700 onderhoudswerkzaamheden

Bij het onderhoud zijn onder andere de splijtstofelementen (de brandstof van de kerncentrale) vervangen. Die splijtstofelementen worden ieder jaar vervangen. Een grote onderhoudsbeurt als deze, waarbij 1.700 onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden, gebeurt één keer in de drie jaar.

Daarvoor ligt de kerncentrale helemaal stil. "Morgen zetten we hem weer aan. Er is al veel getest om te kijken of alles perfect functioneert en alle veiligheidssystemen optimaal zijn. We starten altijd langzaam op, zodat we er zeker van zijn dat we een veilige productie kunnen draaien de komende jaren."

Corona zorgde ook voor uitdaging

Ook corona zorgde voor een uitdaging, omdat er tijdens zulke onderhoudsbeurten meer mensen op het terrein aanwezig zijn dan normaal. "Je moet het goed organiseren zodat iedereen veilig zijn werk kan doen en dan moeten de mensen zich ook nog aan die regels houden. Het was super geregeld en iedereen was gedisciplineerd. We hebben ook mensen preventief getest, daar werkte iedereen goed aan mee. Dat allemaal heeft ervoor gezorgd dat we geen besmettingen hebben gehad."