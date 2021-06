Zeeuwse ziekenhuizen: wachtlijsten binnen paar maanden weggewerkt

In beide ziekenhuizen is het beeld hetzelfde. "We hebben gelukkig geen grote golf met inhaalzorg", zegt bestuurder Johan de Graaf van ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen. Bestuurder Jolanda de Vries van het Adrz in Goes: "We hebben heel weinig inhaalzorg."

In ziekenhuis Adrz gaat het volgens De Vries om minder dan honderd patiënten. Zij wachten op operaties voor medische problemen die geen acuut gezondheidsgevaar opleveren, zoals knie- en heupoperaties. "Er zijn geen kankerpatiënten bij wie de operatie is uitgesteld, gelukkig niet", aldus De Vries.

Er is echt keihard gewerkt, en daar ben ik trots op, dat we dit met elkaar voor elkaar hebben gekregen." Jolanda de Vries, bestuurder Adrz

ZorgSaam kan niet precies aangeven om hoeveel patiënten het gaat. Het gaat volgens hem om zo'n vijftien procent. "Van de verschillende vakgroepen hebben we verschillende wachtlijsten, maar die zijn heel normaal", zegt bestuurder De Graaf. "Alleen bij oogheelkunde en plastische chirurgie zijn iets langere wachttijden."

Operatieverpleegkundigen zijn ingezet voor zorg aan coronapatiënten (foto: Omroep Zeeland)

De ziekenhuizen hebben noodgedwongen operatiekamers moeten sluiten. Maar de wachtlijsten zijn desondanks relatief kort omdat ze de overige operatiekamers zoveel mogelijk hebben gebruikt. "Zonder een goede planning was dit niet gelukt", zegt De Vries. "Er is echt keihard gewerkt, en daar ben ik trots op, dat we dit met elkaar voor elkaar hebben gekregen."

Wachttijden elders zijn langer

In ziekenhuizen in andere delen van het land zijn de wachtlijsten veel langer. In het zwaar door corona getroffen Limburg hebben ziekenhuizen lange tijd vijftig procent van de operaties moeten uitstellen. In Brabant was dat veertig procent. In Zeeland zo'n vijftien procent. "In Brabant liep het ze over de schoenen", aldus De Vries. "Hier stond het water tot aan de lippen."

"Die vijftien procent zijn we nu aan het inplannen tussen alle gewone ingrepen door", zegt De Graaf van ZorgSaam. "Binnen een paar maanden moeten al die uitgestelde operaties zijn ingehaald."