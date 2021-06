Als er niks geks gebeurt gaat amazone Dinja van Liere naar de Olympische Spelen

Morgen begint het CHIO in Rotterdam, de tweede en laatste observatiewedstrijd voor de dressuurploeg voor de Olympische Spelen. Van Liere (30) vormt samen met nationaal kampioen Edward Gal en de uit Westkapelle afkomstige Hans Peter Minderhoud de Nederlandse equipe, die in het Kralingse Bos in actie komt. Marlies van Baalen is reserve.

Van Liere werd geselecteerd omdat ze met Hermès derde werd bij het Nederlands kampioenschap dressuur in Ermelo, begin juni.

Mooie score

De vooruitzichten zijn goed, maar zelf houdt Van Liere nog nog een slag om de arm. "Hermès is en blijft een dier. Er kan van alles gebeuren. Stel dat-ie zich verstapt of hij vindt iets eng. Maar deelname aan de Spelen is mogelijk als alles naar wens gaat en er een mooie score in zit", zo vertelt ze in Uden, waar Van Liere sinds enkele jaren een eigen stal runt.

Ze zit er op haar plek. De keuze om Zeeland te verlaten is vooral een praktische. "Ik kan overal wel goed aarden, maar Uden is ideaal qua afstanden naar wedstrijden. "

Dinja van Liere met Hermès tijdens het NK dressuur (foto: ANP)

Van Liere timmert aan de weg met twee paarden: Haute Couture (merrie, negen jaar) en Hermès (hengst, negen jaar). Ze heeft beide paarden al zo'n zes jaar onder haar hoede. Dat biedt voordelen. "Als je een kind van jongs af aan tweetalig opvoedt, dan kunnen die veel makkelijker zo'n nieuwe taal oppakken. Beter dan op hun twintigste."

Het CHIO in Rotterdam is de tweede observatiewedstrijd, die meetelt voor plaatsing voor de Olympische Spelen. Volgende week maandag is de Olympische dressuurploeg bekend. Er worden drie deelnemers aangewezen. Er mag ook nog één reserve mee naar Tokio.

Voor de buitenwereld komt de progressie van Van Liere wellicht als een verrassing. Zelf hield de Bevelandse amazone er al rekening mee. "Ik heb gewoon twee supergoede paarden. Ze kunnen alle onderdelen in de Grand Prix gewoon héél erg goed."

Ik weet van mezelf dat ik er heel hard voor werk." Dinja van Liere

Van Liere traint in Uden dagelijks met paarden om beter te worden. Sinds haar zevende jaar is ze al actief in de paardensport. "Ik weet van mezelf dat ik er heel hard voor werk."

Zelf zegt Van Liere dat ze ook wel een beetje geluk heeft gehad. "Het moet allemaal op z'n plek vallen. De Spelen zijn natuurlijk een jaar uitgesteld. Vorig jaar waren mijn paarden echt nog te jong om mee te doen."

Nederlandse top

Het afgelopen jaar zijn de prestaties van Van Liere met zowel Haute Couture als Hermès zo goed geweest, dat ze nu bij de Nederlandse top hoort.

Ze haalde begin mei in München hoge internationale scores bij een groot concours waarmee ze de aandacht trok van bondscoach Alex van Silfhout. "Voor Hermès begon het er daar een beetje op te lijken dat hij misschien geselecteerd zou worden."

Dinja van Liere won brons bij het NK dressuur in Ermelo met Hermès (foto: Omroep Zeeland)

