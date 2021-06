Tourjournaal: seks voor de koers taboe voor Jo de Roo

Jeroen over de Tour (foto: Omroep Zeeland)

Jo de Roo had het broeierige uiterlijk van een Franse filmster. Met zijn korte zwarte haar en zijn dromerige ogen trok hij veel vrouwelijke belangstelling. Hij was daar best verlegen mee, al smaakte hij er ook van. Destijds was het tegen de strikte regels voor profwielrenners, ook bij zijn Franse ploeg, St. Raphael. Zijn verblijf in Frankrijk leerde hem dat wijn geen verboden middel was.

Andere geneugten waren wel uit den boze. Jo zei in 1996 tegen me toen ik hem in Biezelinge opzocht voor een boek: "Neuken mocht niet. Dat was toen nog slecht. Als je het te veel gedaan had en je reed slecht, dan kwam het daardoor." Het was de vraag of de toenmalige ploegleiders daar gelijk in hadden, want Jo's ploegmaat Jacques Anquetil had grote driften en won vijf keer de Tour. Het was een cocktail van testosteron en amfetamines. Jo wist er ook van.

Jeroen over de Tour: seks voor de koers taboe voor Jo de Roo

