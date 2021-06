Annie wandelt voor haar overleden zoon Mark: 'bewusteloosheid onder water kan iedereen overkomen'

"Ik doneer aan de vooropleiding van defensie, zodat ze meer aandacht kunnen besteden aan het 'Shallow Water Blackout', vertelt Annie. Ze heeft ondertussen al bijna 9.000 euro opgehaald met haar inzamelingsactie.

Shallow Water Blackout is een plotseling optredende bewusteloosheid onder water, en leidt vaak tot de dood. Het treedt met name op bij regelmatig landurig onder water blijven, vooral na voorafgaande hyperventilatie. Daardoor ontstaat er een tekort aan koolzuur (CO2) in het bloed en uiteindelijk ook een tekort aan zuurstof. Een toenemende hoeveelheid koolzuur zorgt normaal gesproken voor een prikkel om adem te halen als we onder water zijn. Te weinig koolzuur onderdrukt die prikkel en met steeds minder zuurstof in de hersenen ontstaat er een bewusteloosheid en tenslotte een snelle dood.

"'Shallow Water Blackout' is de meest waarschijnlijke doodsoorzaak van Mark. Maar het kan iedereen overkomen. Denk bijvoorbeeld aan kleine kinderen die een wedstrijdje doen wie er langer onder water kan blijven. Ouders moeten zich dat ook beseffen. Daarom is het belangrijk dat er meer aandacht voor is."

Annie Ruben uit Hoek, met de rugtas van haar overleden zoon Mark op haar rug. (foto: Omroep Zeeland)

Annies wandeltocht begon gisteren in Hoek, maar ondertussen heeft ze al heel wat kilometers afgelegd. Met de tas van haar zoon Mark op haar rug.

En dat is niet het enige wat aan Annie haar zoon herinnert. Voor haar is de tocht een soort pelgrimstocht. "Ik loop langs allerlei plekken die iets voor Mark hebben betekend. Deze week loop ik naar Goes. Daar bezoek ik de opleiding Veiligheid en Vakmanschap, waar mijn zoon op heeft gezeten", vertelt Annie.

Mijn zoon overleed tijdens het verwezenlijken van zijn droom: commando worden." Annie Ruben

Daarna vervolgt ze haar tocht richting Roosendaal. "Daar ga ik naar het zwembad waar Mark is overleden. Daarna loop ik door naar de Engelbrecht van Nassaukazerne, waar hij de opleiding tot commando deed."

Via Oorschot loopt Annie uiteindelijk naar Havelte in Drenthe. "Daar heeft Mark ongeveer vijf jaar gezeten. Dat was een hele mooie tijd voor hem. Na die vijf jaar volgde Mark zijn droom; commando worden. Maar tijdens het verwezenlijken van zijn droom, is hij overleden."