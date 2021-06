'Negentig procent van de Zeeuwse huizen is na een paar dagen verkocht'

Er is meer vraag naar woningen met extra werkruimte (foto: Omroep Zeeland)

Dat zeggen makelaars Marco van der Knaap (M2) en Hendrik van Hoeve (Van Hoeve Makelaars en voorzitter makelaarsvereniging NVM) in ons radioprogramma De Zeeuwse Kamer.

"De markt is echt heel erg overspannen. Ik zit over een paar weken 25 jaar in het vak en dit heb ik in Zeeland nog nooit gezien." Collega Van Hoeve beaamt dat. "We hebben wel vaker een goede markt gehad, maar dan was er genoeg aanbod, die is er nu niet. Je krijgt dan zenuwachtige mensen die bang zijn ernaast te grijpen."

Bijna alle huizen gaan boven de vraagprijs weg

De gemiddelde koper grijpt een handvol keren naast een woning. "Er gaat bijna geen huis meer onder de vraagprijs weg. Meestal is er dan wat met zo'n woning aan de hand. Bijvoorbeeld een opknapper", zegt Van der Knaap.

Hij adviseert mensen die bij hem komen om geduld te hebben. "Je gaat een paar keer misgrijpen en dat is vervelend, want soms ben je echt verliefd op een huis. Houd de moed vast, want bij iedere verkoop vallen er weer mensen af."

Huis verkocht in Zierikzee (foto: ANP)

Volgens de makelaars zullen we niet snel uit deze situatie komen. Van Hoeve: "Er is in Zeeland veel te weinig bijgebouwd en dat los je niet zo maar op. Met name levensloopbestendige woningen, waardoor ouderen naar een gelijkvloerse woning doorstromen en hun huis weer vrij komt."

Van overwaarde kun je kopen

Overbieden is in deze tijd de normaalste zaak van de wereld geworden. Van Hoeve: "Als mensen een huis graag willen hebben dan kijken ze wat ze maximaal kunnen spenderen. Wie nu ook een huis te verkopen heeft steekt de overwaarde meestal volledig in de nieuwe aankoop. Daardoor hebben mensen meer ruimte. Dat is niet alleen meer bij huizen rond de 250.000 euro, dat zie je ook al gebeuren bij huizen van vijf of zes ton en dat loopt alleen maar op."

Straks huizen onder water?

"Op dit moment is geld erg goedkoop", legt Van der Knaap uit. Als je overwaarde en eigen geld meebrengt kun je meer bijlenen. En dat tegen een hele lage rente op dit moment. Daardoor zit je voor lage maandlasten. Voor starters blijft het wel een lastige markt, omdat zij die middelen vaak niet hebben."

Bang dat huizen onder water komen te staan, omdat ze nu regelmatig voor veel meer geld verkocht worden dan de marktwaarde, hoeven we volgens de makelaars niet te zijn. "Dan moet de economie wel ineens heel erg instorten", zegt Van der Knaap. "Als je minstens tien jaar van plan bent in je huis te blijven wonen dan loop je dat risico niet. Je leent nu tegen hele lagen lasten", vult Van Hoeve aan.