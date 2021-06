Bijna alle verdachten drugssmokkelzaak Vlissingse haven laten zich niet in rechtbank zien

De meeste advocaten dienden een verzoek in met de vraag of hun cliënt niet aanwezig hoefde te zijn. Omdat daarmee werd ingestemd, is het geen overtreding van de voorwaarden.

Op 1 juli viel de politie op verschillende plekken binnen. (foto: HV Zeeland)

De mannen worden verdacht van het invoeren van drugs in de Vlissingse haven, geld witwassen, deelname aan een criminele organisatie en wapenbezit. Het gaat om negen Zeeuwen en één Brabander.

Verdachte vraagt paspoort voor reis naar buitenland

De man die wel voor de rechtbank verscheen is een 26-jarige man uit Oost-Souburg. De rechtbank was er over te spreken dat hij, in tegenstelling tot de andere verdachten, wél naar de voorbereidende zitting kwam. Een 25-jarige verdachte uit Goes was dan wel afwezig, maar had wel een schriftelijk verzoek: hij wil graag zijn paspoort terug zodat hij op familiebezoek in het buitenland kwam. Dat verzoek werd afgewezen, omdat de verdenkingen volgens de rechtbank te ernstig zijn om de voorwaarden te wijzigen.

Het gerechtsgebouw in Breda (foto: Omroep Zeeland)

Tijdens eerdere zittingen bleek dat de meeste Zeeuwse verdachten in de haven van Vlissingen werkten. Tot nu toe heeft één verdachte meteen bekend, hij heeft drugs het haventerrein afgebracht. De officier van justitie vertelde tijdens een vorige zitting dat PGP-telefoons (Pretty Good Privacy) veelvuldig actief waren rondom de Vlissingse havens.

Operatie Portunus richt zich op criminele samenwerkingsverbanden in de haven van Vlissingen. De groep zou zich bezighouden met de grootschalige import van drugs. De zaak kwam aan het rollen doordat de politie maandenlang geheime chatberichten van Zeeuwse criminelen kon meelezen. Tijdens een grootschalige actie op 1 juli 2020 voerden politie en OM meer dan dertig invallen uit, daarbij werden tien verdachten opgepakt. De invallen waren vooral in Zeeland, maar ook in Limburg, Noord-Brabant en de regio Rotterdam werd gezocht. Onder meer een half miljoen euro in contanten, vier vuurwapens, twee motoren, twee boten en datadragers werden in beslag genomen. De verdachten komen uit Kruiningen, Vlissingen, Goes, Oost-Souburg, 's-Heer Hendrikskinderen, Middelburg, Wolphaartsdijk en Wouw.

Bij de laatste zitting in april werden de mannen voorlopig vrijgelaten, op eentje na die nog vastzit voor een andere drugszaak. Dat besluit werd genomen omdat het heel goed mogelijk is dat de inhoudelijke behandeling pas in 2022 kan beginnen. Er zitten wel strenge voorwaarden aan die vrijlating: de verdachten moeten zich wel wekelijks melden bij de politie, ze mogen onderling geen contact hebben, moeten hun reisdocumenten inleveren en alle komende zittingen verplicht bijwonen.

In september of oktober is er nog wel een regiezitting waarbij alle onderzoekswensen van de verdediging worden besproken. De meeste wensen betreffen het horen van medeverdachten en het gebruik van de geheime chatberichten als bewijsmateriaal. Op 4 november staat de naar verwachting laatste pro forma zitting gepland.

