Pontje Sluiskil nog niet gered: 'Het wordt een spannende zomer'

Voor Co van Schaik, oud-wethouder van Terneuzen en de huidige voorzitter van de stichting achter het pontje, wordt het een spannende zomer. Want in september of oktober zal er een voorstel komen over de hoogte van de structurele subsidie. "We zitten nu in spanning inderdaad en het vertrouwen wordt er na al die jaren niet meer op."

Sinds het pontje in 2012 door Rijkswaterstaat werd overgedragen aan 'Stichting ter Behoud van de Pont te Sluiskil' zit het pontje in onrustig vaarwater. De eerste jaren kon de stichting zelf financieel overbruggen doordat ze van Rijkswaterstaat 300.000 euro kregen om te pont te onderhouden. Vanaf 2017 was er subsidie nodig. Dat bedrag werd door de provincie en gemeente Terneuzen betaald, maar werd de afgelopen jaren steeds lager. Van 40.000 euro in totaal in 2017 naar 25.000 euro afgelopen jaar.

Wat zijn de kosten van het pontje? Het pontje zelf draait volledig op vrijwilligers. Gepensioneerde binnenvaartschippers varen de pont voor hun plezier, maar moeten om de zoveel tijd op herhalingscursus zodat het vaarbewijs geldig blijft. De brandstof en het onderhoud van de pont zijn de grootste kostenpost. De pont werd in 1968 in gebruik genomen door Rijkswaterstaat. Jaarlijks was RWS er zo'n 400.000 euro aan kwijt. Dat kwam mede doordat de schippers betaalde krachten waren en RWS een onderhoudscontract had met een landelijk bedrijf. Sinds 2012 is het allemaal vrijwilligerswerk waardoor de kosten zijn gedaald naar 50.000 euro. In totaal wordt er op jaarbasis 40.000 keer iemand overgezet. Het pontje vaart over het Kanaal Gent-Terneuzen en verbindt daarmee Sluiskil West met Sluiskil Oost

Aan een structurele subsidie vanuit de provincie zit wel een voorwaarde. De pont zal ook zelf een deel van de kosten op moeten brengen, door middel van donaties van bedrijven of via inkomsten van gebruikers. Maar hoeveel is onduidelijk. Fractievoorzitter van de SGP in de Staten, Joan van Burg, zei daar tijdens de stemming over: "Als er een Statenuitspraak ligt ben ik ervan overtuigd dat het makkelijker spreken is met bedrijven omdat de toezegging er vanuit ons dan ligt."

Volgens Van Schaik gaat die vlieger niet op zolang er geen bedrag is genoemd. Ondertussen werkt de stichting wel aan een plan om ook gebruikers te laten betalen. "We denken aan een abonnement van 25 euro per jaar waarmee je zo vaak over kunt als je wilt. We zouden het liever niet doen maar als hierdoor de provincie en gemeente structureel gaan bijdragen dan moeten we wel."

Portemonnee trekken

Daarbij hoopt Co van Schaik dat de subsidie wel weer structureel op het oude niveau komt: 20.000 euro van de provincie en 20.000 euro van de gemeente Terneuzen. Maar volgens politiek verslaggever Heiko Strietman is nog niets zeker. "Er is geen bedrag genoemd en je ziet dat coalitiepartijen dan al snel voorstander zijn. Maar als die portemonnee na de zomer getrokken moet worden dan wordt het interessant om te zien of alle voorstanders in zowel de Staten als de gemeenteraad van Terneuzen nog steeds voor zijn."

