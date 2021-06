Cees Liefting van Stichting Zeeland Tolvrij: 'Ik heb een brok in mijn keel'

Cees Liefting tijdens een van de hoorzittingen in de Tweede Kamer (foto: Omroep Zeeland)

Tijdens een stemming in de Tweede Kamer werden de moties van Socialistische partij (SP) en BoerBurgerBeweging (BBB) om de tol zo snel mogelijk te schrappen aangenomen. Ook de motie van de SGP werd aangenomen. Daarin staat dat het demissionaire kabinet samen met de provincie moet gaan praten over de uitkomsten van de onderzoeken naar het tolvrij maken van de tunnel.

Brok in de keel

"Ik heb een brok in mijn keel", zegt Cees Liefing in een reactie. "We zijn nog nooit zover geweest. Maar we zijn pas klaar als deze situatie is geregeld. We zijn al anderhalf jaar bezig, volgens mij is er niet eerder zoveel gesproken in de Kamer. Wij willen in 2022 van de tol af."

Tweede Kamerlid Mahir Akaya van de SP reageert ook verheugd. "Ik ben tevreden voor al die Zeeuwen, de Zeeuws-Vlamingen in het bijzonder. Het was helaas geen ruime meerderheid. CDA, D66 en VVD stemden tegen. Maar gelukkig was er een meerderheid."

Akaya heeft ook dekking voor het schrappen van de tunnelgelden. "Het geld kan komen van infrastructurele projecten waar geen draagvlak voor is." Het SP-Kamerlid wijst naar de verbreding van de A27 bij Amelisweerd in de gemeente Utrecht. "Dat kost anderhalf miljard. Het tolvrij maken kost een vijfde van dat budget." Of het er nu echt van gaat komen, is aan de partijen die met elkaar gaan onderhandelen voor een nieuw kabinet. "De partijen die nu aan de formatietafel zitten, moeten goede redenen hebben om dit naast zich neer te leggen. We zijn er nog niet, maar de oproep is kraakhelder."

