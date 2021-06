Vijf redenen waarom er in Zeeuwse ziekenhuizen weinig inhaalzorg is

Operatie in ziekenhuis ZorgSaam (foto: Omroep Zeeland)

Op de vraag 'Hoe kan het dat de wachtlijsten in de Zeeuwse ziekenhuizen niet zo hoog zijn opgelopen?' zijn vijf antwoorden te geven:

1. Vloedgolf aan coronapatiënten was minder hoog

De Zeeuwse ziekenhuizen zijn minder overspoeld met coronapatiënten dan de ziekenhuizen in Rotterdam en in het zwaar getroffen Brabant. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft bijvoorbeeld tijdens de derde golf noodgedwongen hart- en kankeroperaties (uit de urgentieklasse 3) uitgesteld. Zover is het in de Zeeuwse ziekenhuizen niet gekomen.

2. Veel Zeeuwse coronapatiënten zijn uitgeplaatst

In de laatste maanden van de coronagolf, waarin ook in Zeeland veel coronapatiënten de ziekenhuizen instroomden, kon een groot aantal van hen worden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Door intensieve samenwerking tussen ziekenhuizen in Nederland is de druk op de ziekenhuizen met elkaar verdeeld.

3. Operatiekamers bleven grotendeels draaien

Was in andere regio's het aantal operatiekamers met maar liefst vijftig procent afgeschaald, in Zeeland bleef dat beperkt. Het Adrz sloot lange tijd één van de zes ok's, bij grote drukte twee van de zes. Ziekenhuis ZorgSaam heeft geen enkele ok gesloten, maar wel veel operaties moeten uitstellen. Het ziekenhuis in Terneuzen heeft zo'n vijftien procent minder operaties uitgevoerd. In andere regio's lag dat behoorlijk veel hoger.

4. Planning, planning, planning

Ziekenhuismedewerkers op de afdeling planning hebben alles uit de kast gehaald om de beschikbare operatiekamers zo efficiënt mogelijk vol te plannen. Artsen en personeel van de operatiekamers hebben hard gewerkt om zoveel mogelijk mensen toch te opereren.

5. En: een deel van de zorg is 'verdampt'

Huisartsen hebben minder naar het ziekenhuis doorverwezen. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit NZa zijn er sinds het begin van de pandemie landelijk ongeveer 1,4 miljoen verwijzingen minder geweest dan onder normale omstandigheden. Sommige patiënten hebben geen zorg meer nodig, omdat hun probleem inmiddels is opgelost. Hoeveel mensen alsnog met hun klacht naar de huisarts zullen gaan, is onduidelijk.

