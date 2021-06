Hoe een Zeeuwse oogarts met een minuscuul buisje blindheid voorkomt

Door Marike Kerklaan

Dokter The-An Mai is een man die volgens mij altijd wint met het spelletje zenuwspiraal.

Je weet wel, dat spel waarin je een ring aan een stokje langs een draad van het ene uiteinde naar het andere uiteinde moet brengen. Zonder die draad aan te raken, anders gaat er een zoemer af.

Blind

Ik wil maar te zeggen, dokter Mai heeft een vaste hand. Dat is nodig ook. Hij is oogarts bij ZorgSaam en mag als enige in Zeeland een nieuwe operatietechniek toepassen voor mensen die glaucoom hebben. Dat is een oogziekte, waarbij de oogdruk oploopt en zelfs zo hoog kan worden dat je er blind van raakt.

Deze ochtend opereert dokter Mai met zijn team in Oostburg. Cameraman Olaf Gideonse en ik mogen erbij zijn. Strak in (operatie)pak.

De hele operatie duurt een kwartier tot half uur (foto: Omroep Zeeland)

Van patiënt Albert Pijke mogen we getuige zijn van zijn operatie. Hij is één van de 4.000 Zeeuwen met glaucoom. De meeste patiënten krijgen oogdruppels. Werken die niet voldoende, dan volgt een laserbehandeling. Slaat die onvoldoende aan, dan volgt de operatie waar wij nu getuigen van zijn.

Welk oog?

Meneer Pijke blijft de hele operatie bij. Hij is alleen plaatselijk verdoofd. Dokter Mai checkt nog een laatste keer. "Om welk oog gaat het, meneer Pijke? Check. Deze is ook gemarkeerd." En dan begint de operatie.

Het beeld dat dokter Mai ziet van het oog afgebeeld op een scherm (foto: Omroep Zeeland)

Klemmetjes houden meneer Pijkes ooglid open. Dokter Mai maakt een minuscuul sneetje in het oog en brengt een ieniemienie buisje in. Zes millimeter lang en zo dun als een haar. Dit buisje zorgt ervoor dat de oogdruk afneemt en voorkomt verdere schade aan het oog van meneer Pijke.

Microscoop

De operatieassistente houdt het oog vochtig en controleert of het goed gaat met meneer. Dokter Mai gebruikt een microscoop en het beeld van de microscoop wordt achter hem op een groot beeldscherm geprojecteerd.

Het is bijzonder om te zien dat hij zo'n klein buisje zo precies kan plaatsen. Zeker omdat je het door het grote beeldscherm zo duidelijk kan volgen.

Albert Pijke kan direct na zijn operatie de verslaggever te woord staan (foto: Omroep Zeeland)

Tot voor kort was de behandeling om de oogdruk te verlagen een vrij ingrijpende operatie waarbij een flapje in het ooglid werd gemaakt. Patiënten hielden langer last en het was ook maar de vraag of de operatie altijd het gewenste effect had.

Beetje gekriebel

Met de nieuwe techniek is de operatie van meneer Pijke binnen een kwartier gepiept. Hij krijgt een ooglapje op en is tevreden. "Je voelt er amper iets van. Een beetje gekriebel."

Cameraman Olaf Gideonse en verslaggever Marike Kerklaan (foto: Omroep Zeeland)

Tot nu toe zijn enkele tientallen patiënten van de minuscule stent voorzien door dokter Mai. "Ik vind het vooral prettig dat de operatie minder ingrijpend is. Dus dat de patiënt achteraf minder last houdt. We houden iedereen goed in de gaten. Maar de eerste resultaten zijn veelbelovend", zegt hij na de operatie van vanochtend.

Meneer Pijke mag meteen naar huis. Mai: "Ik zie u morgen voor de controle en om uw medicatie te bespreken."

Een assistente op de oogpolikliniek laat kort voor ons vertrek nog weten veel telefoontjes uit het hele land te krijgen van mensen met glaucoom die ook graag op deze manier behandeld willen worden. "We worden platgebeld."