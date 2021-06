Goedemorgen! Ostrea gaat weer open en Kerkhove in actie op Wimbledon

Het beeld dat dokter Mai ziet van het oog wordt vergroot op een scherm achter hem (foto: omroep zeeland)

Een primeur in de Zeeuwse zorg: een nieuwe techniek om mensen met de oogziekte glaucoom te opereren. Zo'n 4.000 Zeeuwen hebben of krijgen deze ernstige oogaandoening, waar je blind van kunt raken. Dokter The-An Mai in Oostburg is de eerste die de nieuwe techniek kan en mag toepassen.

Ostrea Lyceum in Goes weer open

De afgelopen twee weken kampte het Ostrea Lyceum in Goes met coronabesmettingen. Tientallen leerlingen én docenten raakten besmet. In eerste instantie werden de vmbo-leerlingen naar huis gestuurd voor online les, afgelopen weekend werd besloten de hele school tot en met vandaag te sluiten. Morgen gaat de school weer open en mag een deel van de leerlingen weer terug, heeft de directie besloten.

Lesley Pattinama-Kerkhove op Wimbledon. (foto: ANP)

Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove neemt het vandaag op Wimbledon in de tweede ronde op tegen oud-winnares Garbiñe Muguruza. De 27-jarige Spaanse, de nummer 12 van de wereld, won het grandslamtoernooi in 2017. "Dat wordt een pittige wedstrijd. Ze is een oud-winnares en is hoog geplaatst. Maar ik heb zin om tegen haar te spelen en zie het ook als een eer", zei Pattinama-Kerkhove eerder deze week. De wedstrijd van de Zierikzeese wordt wellicht pas vanavond gespeeld; het is de laatste partij op baan 3 vandaag.

Achterstand

De Zeeuwse ziekenhuizen hebben binnen een paar maanden de achterstanden ingehaald, die ze hebben opgelopen door de coronazorg. In tegenstelling tot ziekenhuizen in Brabant en Rotterdam, zijn de wachtlijsten voor de inhaalzorg in Zeeland kort. Hoe dat kan lees je hier.

Drinkende koeien in de wei (foto: Ria Doing, Domburg)

Het weer

Het is zwaar bewolkt en nogal nat met perioden met regen en motregen, en het is koud met 14 graden en een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vanmiddag en vanavond zijn er verspreid nog enkele buien en later zijn er ook een paar opklaringen. Het wordt sowieso een koele dag met een maximumtemperatuur van 16 á 17 graden en ook vanmiddag en vanavond een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen zijn er wat meer opklaringen, maar een bui blijft goed mogelijk en het blijft ook koel.