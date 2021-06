Hulst haalt opgelucht adem: eindelijk haalbaar plan voor Perkpolder

Strand bij Perkpolder (foto: Joost de Bakker)

Eén angel zit er nog wel in. De projectontwikkelaar kan nog afzien van de ontwikkeling van de westelijke Perkpolder - het gebied waarvoor nu een nieuw masterplan is gemaakt. Waterzande heeft nog tot 1 september de tijd, tenminste als de raad met deze verlengde beslistermijn instemt, om de koop- en ontwikkelingsovereenkomst met de grondeigenaar Perkpolder Beheer te ontbinden, wanneer het nieuwe plan toch niet haalbaar blijkt. "Dat vind ik een beetje eng", zei Van Unen van de SP.

Grond wordt 'drie keer omgekeerd'

De commissie Ruimte mocht gisteravond wensen en bedenkingen uiten met betrekking tot het uitgeklede plan zonder golfbaan. Wethouder René Ruissen deelde alvast mee dat de benodigde grond voor het ophogen van het terrein voor de in totaal 450 woningen, enkel grond van 'achtergrondwaarde' (schone grond) mag zijn en afkomstig is van de rechteroever in Antwerpen. De partij is uitvoerig onderzocht en de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) houdt de vinger aan de pols. "De grond is drie keer omgekeerd voordat deze hier ligt", verzekerde Ruissen.

'Het zou ons helpen als het verzet wordt gestaakt'

Hij betreurde het dat de stichting Schone Polders ondertussen volhardt in haar juridische strijd. "Al deze procedures zorgen voor veel werk, veel kosten en veel vertraging. We doen ons uiterste best om er iets moois van te maken. Ik heb echt het gevoel dat we behoorlijk worden tegengewerkt. Het zou ons helpen als het verzet wordt gestaakt."

Rene Ruissen, wethouder Huls (foto: Omroep Zeeland)

De wethouder snapt het eerlijk gezegd niet. "Het is ieders goed recht om bezwaar te maken, maar wat is het belang?"

Plan past beter bij Hulst

Volgens de meeste commissieleden is het plan zonder golfbaan, dat financieel niet haalbaar bleek voor de ontwikkelaar, in elk geval een stuk realistischer en veel minder ingrijpend voor de omgeving. "Dit past beter bij Hulst", vond PvdA'er Joris Weemaes. Clen de Kraker van de VVD vond het een 'fantastisch plan', hoewel hij hoogbouw dan weer niet vindt passen aan de Westerscheldekust. HulstPlus bleef kritisch. Eugène Verstraeten: "Wie zegt dat het plan nu wel haalbaar is?"

Ruissen vond niet dat de economische impuls voor het gebied, die na het verdwijnen van de veerdienst Kruiningen-Perkpolder was beloofd, staat of valt met de komst van een opgehoogde golfbaan die uitkijkt over de Westerschelde. Ook de andere onderdelen dragen daaraan bij: "De jachthaven speelt nog steeds een rol, evenals de horeca, woningbouw, eventueel een manege, zorgboerderij en andere activiteiten die nog mogelijk zijn. We gaan van 100 naar 17 hectare voor woningbouw, er blijft dus nog genoeg ruimte over."