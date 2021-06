Adrz wil patiënt en bezoeker 'verleiden' om gezonder te eten in het ziekenhuis

Adrz wil ongezonde broodjes minder prominent in het ziekenhuis (foto: ANP)

Als je ergens gezond eten moet kunnen krijgen, is het wel in het ziekenhuis. Tenminste, dat zou je denken. De realiteit is anders. Bij binnenkomst van het winkeltje in de centrale hal van het Adrz in Goes valt het oog al snel op de chocolade-repen en van het vet blinkende saucijzenbroodjes.

Het Adrz - dat zich heeft aangesloten bij de Alliantie Voeding in de Zorg - wil daar nu iets aan doen. En liefst voor de deadline van het ministerie. "VWS daagt alle zorginstellingen uit om in 2030 een gezond voedingsaanbod te hebben", zegt Renske van Ewijk van het Goese ziekenhuis. "Een aantal ziekenhuizen waaronder het Adrz zegt: dat kunnen wij al in 2025."

Te rigoureus

Om de verleiding voor te zijn, is het waarschijnlijk een beter idee om de saucijzenbroodjes helemaal niet meer in het aanbod op te nemen. Maar is het Adrz te rigoureus. "En te belerend. Heel af en toe keer snacken mag. Het is bovendien een commerciële outlet. Maar een deel van het ongezonde eten verdwijnt, de rest is straks niet meer zo prominent aanwezig."

Kiezen uit zestien maaltijden

De patiënten in het Adrz krijgen al twee jaar gezonder eten, vertelt Van Ewijk. "Toen hebben we een nieuw voedingsconcept geïmplementeerd. Er was keuze uit twee maaltijden op een tijdstip dat ons goed uitkwam. Sinds we dat hebben omgegooid, werken we met een uitgebreide menukaart. De patiënt kan uit zestien maaltijden kiezen en aangeven hoe laat hij wil eten."