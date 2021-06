Zeeland telt meer inwoners: kijk hier of jouw gemeente is gegroeid of gekrompen

(foto: Omroep Zeeland)

In absolute aantallen heeft de bevolkingsadministratie van Goes de koppositie: er kwamen per saldo 176 nieuwe Goesenaren bij, een toename van 4,6 promille. Maar in verhouding tot het inwonertal streeft buurgemeente Kapelle die van Goes voorbij: een toename van 70 inwoners, maar wel 5,4 promille.

Middelburg buitenbeentje

Op Walcheren is Middelburg met een lichte groei het buitenbeentje. De buurgemeenten op het eiland krimpen, vooral Veere raakt verhoudingsgewijs veel inwoners kwijt, zo blijkt uit onderstaand kaartje. Ga met de muis over de gemeenten voor de cijfers.





Het mooie Kapelse cijfer is te danken aan het vestigingsoverschot in de gemeente: er verhuizen méér mensen naar Kapelle dan mensen die die uit Kapelle vertrekken. Kapelle heeft daarnaast te kampen met een klein sterfte-overschot. Er overlijden meer mensen dan dat er baby's worden geworden. Dat is een probleem dat ook in de rest van Zeeland gesignaleerd wordt.