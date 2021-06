Zeeuwse partijen zoeken naar wegen om te verduurzamen: 'Angstaanjagend wat er gebeurt'

Marjan Minnesma van Urgenda (foto: Josje Deekens)

PvdA en GroenLinks zijn bezig met hun programma's voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart en duurzaamheidsdoelstellingen zijn daarin een belangrijk thema. Genoeg reden om Urgenda-directeur Marjan Minnesma op te trommelen om via een lezing voor inspiratie te zorgen. Ay Ling Thung van jongerenafdeling Dwars van GroenLinks en Laszlo van de Voorde van de PvdA Terneuzen zijn vanavond twee van haar toehoorders. Maar eerst gingen het trio de Zeeuwse Kamer in.

Bittere ernst

"Ik begin met de ernst van klimaatverandering en leg uit dat we er iets aan kunnen doen", licht Minnesma alvast een tipje van de sluier op wat betreft de inhoud van haar lezing. "Als Urgenda hebben we berekend hoeveel duurzame energie je kunt opwekken wanneer je op de helft van de daken panelen legt, dat ook doet op tien procent van de muren, boven fruitgaarden en boven parkeergarages. Conclusie: dan kom je op véél meer uit dan waar ze nu via de zogenoemde regionale energiestrategieën op af koersen."

Au, mijn geld!

Hindernis: mensen zijn altijd bang dat de inhoud van hun portemonnee slinkt. Niet nodig, verzekert Minnesma. "Een goede energietransitie brengt juist ook veel besparingen - denk aan zonnepanelen en warmtepompen - met zich mee. En er zijn meer oplossingen die ons niet op kosten jagen."

Klimaatorganisatie Urgenda wil snel omschakelen naar een duurzame energievoorziening. Het probeert 'veranderkracht' in de maatschappij los te maken om daarmee te bouwen aan 'de economie van de toekomst'.

PvdA'er Van de Voorde vindt dat Urgenda mooie punten aanstipt, maar vraagt zich af hoe je sommige van de mooie oplossingen kunt toepassen zonder de gewone man te benadelen. "Hoe zorg je dat mensen met een laag inkomen ook gezond eten kunnen betalen?" Ook qua industriepolitiek ziet hij beren op de weg. "Hoe zorg je ervoor dat de chemische industrie hier in de Kanalenzone in staat wordt gesteld de slag naar minder vervuilend te maken?" Duurzaamheid mag tenslotte niet ten koste gaan van de concurrentiepositie.

Niet belerend

"Ik vertel niet hoe het moet", reageert Minnesma, "ik laat slechts zien wat er allemaal mogelijk is." Ze doet haar verhaal op allerlei plekken, van rotaryclubs tot huisvrouwenverenigingen. "Ik merk dat het onderwerp sinds het Akkoord van Parijs in 2015 - internationaal verdrag om de opwarming van de aarde te bestrijden - onder de aandacht blijft. Mensen maken zich echt ongerust. Dat is echt veranderd. Maar kijk ook eens even om je heen: extreme hitte in Canada, bosbranden in Californië... Het gaat écht niet goed."

Onlangs kondigde Marjan Minnesma in het tv-programma Buitenhof dat Urgenda naar de rechter te stapt om de Nederlandse staat een dwangsom op te leggen. Volgens Urgenda is er te gedaan met het vonnis van de Hoge Raad in een eerdere Urgenda-zaak dat vereist dat de staat maatregelen treft om de CO-uitstoot in 2020 te reduceren met 25 procent ten opzichte van 1990. Hoewel de coronacrisis zorgde voor minder uitstoot in 2020, is de Nederlandse CO-uitstoot nog geen kwart lager dan in 1990. 'Ik wil niet terug naar de rechter, maar ik wil niet genaaid worden', aldus Minnesma eerder in NRC.

"Ik vind het angstaanjagend wat er allemaal gebeurt", zegt ook Thung van de jongerenafdeling van GroenLinks. "Maar volgens wetenschappers is er gelukkig nu nog tijd om het te veranderen. Daarom vind ik het belangrijk om erbij te zijn vanavond. Ik wil naar de oplossingen kijken."

Zeeuwse Kamer over Urgenda