GGD roept jongeren op zich te laten vaccineren: 'Ook bij milde klachten kans op Long Covid en dat is echt geen pretje'

De GGD hoopt ook dat jongeren zich laten vaccineren. (foto: Omroep Zeeland)

"Het is belangrijk dat jongeren zich ook laten vaccineren", zegt GGD-arts Fleur Groenendijk. "Ook bij milde klachten is er kans op Long (langdurige) Covid en dat is echt geen pretje." Het vaccineren van jongeren helpt ook tegen een mogelijke 'vierde golf' in het najaar.

Momenteel veertig jongeren besmet

GGD Zeeland ziet geen verontrustend hoge besmettingscijfers onder jongeren. Van de 141 besmettingen in de afgelopen week, waren er veertig in de leeftijdscategorie 11-20 jaar.

"Het aantal besmettingen is aan het dalen, jongeren zijn niet gevaccineerd, dus jongeren vormen nu een groter aandeel", zegt GGD-arts Fleur Groenendijk. Het vindpercentage is ook niet hoog. "We zien dat veel jongeren zich laten testen op de teststraat, dus dat is heel positief."

Meer dan derde van alle Zeeuwen nu volledig gevaccineerd GGD Zeeland heeft nu 200.000 Zeeuwen de eerste vaccinatie gegeven. 120.000 mensen hebben ook de tweede prik gehad. Zeeland telt 385.810 inwoners. Het werkelijk aantal mensen dat is gevaccineerd ligt nog iets hoger. Ook huisartsen en verpleeghuisartsen hebben ouderen en kwetsbare mensen gevaccineerd. Conclusie: zeker meer dan de helft van alle Zeeuwen is nu gevaccineerd. Meer dan een derde van alle inwoners is volledig gevaccineerd.

Op dit moment zijn er drie 'wat grotere clusters' op scholen, zoals die op het Ostrea Lyceum in Goes en wat kleinere clusters. "Het blijft wel belangrijk om alert te zijn", benadrukt Groenendijk, "je wilt er snel bij."

Hele zomer nog wel clusters

GGD Zeeland verwacht nog de hele zomer clusters met besmettingen, ook als de scholen straks dicht zijn. "Je hebt altijd nog mensen die niet gevaccineerd zijn."

De GGD gaat daarom volgende week actief arbeidsmigranten benaderen voor een vaccinatie. "We willen zoveel mogelijk besmettingen voorkomen, zegt Groenendijk, "Je wilt clusters voor zijn."

