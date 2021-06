Morres Wonen in Hulst slachtoffer van hackaanval

Op de website van Morres staat dat de meubelzaak momenteel niet te bereiken is via e-mail of het vaste nummer. (foto: Omroep Zeeland/Morres)

Op de website van Morres Wonen staat de mededeling: 'Wegens een technische storing zijn we op dit moment niet bereikbaar via e-mail en het algemene telefoonnummer.' Bezoekers worden naar de chat of een ander telefoonnummer doorverwezen. De winkel bleef wel open.

Mandemakers en de aangesloten vestigingen zijn doelwit geworden van zogeheten ransomware. Criminelen sluiten daarbij de interne computersystemen af. Er wordt pas weer toegang verleend als er losgeld is betaald. Topman Robert Coppens van DMG zei tegen RTL Nieuws. "We hebben een mail ontvangen, maar of en hoe wij daarop reageren, daar doe ik geen uitspraak over." Wel wilde hij kwijt dat er in die mail een geldbedrag is geëist. "Zo gaat dat altijd", aldus Coppens.

Mogelijke vertragingen

Het bedrijf sluit niet uit dat er vertragingen ontstaan. Volgens het hoofdkantoor kunnen afspraken met klanten grotendeels doorgaan. De leveringen van meubelen wordt vanaf morgen wel tijdelijk opgeschort.

Onder Mandemakers Groep vallen ook merken als Brugman, Keukenconcurrent, Montel en Piet Klerkx. Het bedrijf heeft meer dan tweehonderd filialen in Nederland.