'Nog een rondje!': de eerste kermis van het jaar is van start

"We vinden het super, super, super leuk", schreeuwt een groepje springende jongeren bij de kraam voor het ballen gooien. Het was eerder nog even de vraag of de kermissen dit jaar door zouden gaan, in verband met de coronamaatregelen.

Coronaproof

"Maar daar houden wij ons prima aan", zegt organisator Karin Blokker, vanuit haar schietkraam. Het kermispersoneel heeft looprichtingen op de grond getekend om zo de drukte over het kermisterrein te begeleiden. "We hebben heel veel support gehad van de gemeente Reimerswaal, daar zijn we erg blij mee." Gemeenten mogen zelf bepalen of ze kermissen door laten gaan dit jaar.

'Ik moet weg! We moeten weer!'

Blokkers ogen glimmen bij het opstarten van de botsauto's, een attractie waar ze ook verantwoordelijk voor is. "Dit is mijn leven! Ik ben geboren op de reis en zodra ik de lentevogeltjes dan weer hoor fluiten denk ik: ik moet weg! We moeten weer! En daarom ben ik zo blij dat het allemaal doorgaat dit jaar."

Kinderen op de kermis in Kruiningen bij 'de muntjes-attractie'. (foto: Omroep Zeeland)

Overigens was het volgens Blokker ook wel cruciaal dat de kermissen weer op zouden starten. Normaal gesproken, voor corona, bezocht Blokker zo'n 55 kermissen per jaar. "Het afgelopen jaar waren dat er maar zeven. En ik heb er voor dit jaar ook zeven opstaan."

Blokker is bang dat haar kermiscollega's het hoofd niet boven water kunnen houden, als er dit jaar opnieuw veel kermissen niet doorgaan. "En we zijn helemaal niet met zo veel kermiscollega's. Dus als er dan nog meer afvallen, dan ben ik bang dat we niet meer ieder dorp of stad kunnen bezoeken."

De eerste kermis van het jaar in Zeeland begint in Kruiningen. (foto: Omroep Zeeland)

Maar, de gemeente Reimerswaal stond de kermis dit jaar wel toe. Wel werd alles nog gecontroleerd, voordat de kermis om 14.00 uur begon. Vooral de coronamaatregelen waren in deze check belangrijk.

'Groot feest'

"We hebben vorig jaar ook al in Kruiningen gestaan en toen bewezen dat we dit coronaproof kunnen organiseren. Het is in Kruiningen altijd een heel groot feest. De horeca en de kermis werkt altijd nauw samen. Daarom is het zo leuk dat we hier dit jaar beginnen. Vorig jaar zijn we hier geëindigd en dit jaar beginnen we hier. Dat moet iets goeds betekenen", zegt Blokker.

De kermis in Kruiningen duurt tot zaterdag 3 juli. In augustus komt de kermis terug in Yerseke en Rilland en in september in Hansweert. In Middelburg en Vlissingen gaan de kermissen, net als vorig jaar, niet door.

