Winkels op Tholen moeten na corona weer terug op de kaart worden gezet

Thoolse winkeliers vertellen hun verhaal (foto: Omroep Zeeland)

De eerste tijd vindt de marketing vooral online plaats, onder meer via interviews met winkeliers op de website eilandtholen.nl. "Verder zijn we deze zomer actief op Facebook en Google," zegt Jack Westdorp van Tholen Beter Bekend. "We stellen ook gratis affiches beschikbaar aan winkeliers en we broeden op ludieke acties."

Leve de winkeliers

De aanleiding voor de campagne is de coronapandemie geweest, die de winkeliers zwaar heeft getroffen. Het publiek is veel meer online gaan bestellen. "Wij kregen een concrete vraag wat we voor de ondernemers konden doen," zegt Westdorp. "Daar is deze campagne uitgekomen met als naam 'Dit is Tholen' en als subtitel 'Leve de winkeliers'. We willen laten zien wat de meerwaarde is van kopen in de winkel."

De campagne richt zich op toeristen, Brabanders 'van over de brug', maar vooral op de eigen inwoners. "We hebben negen kernen met een aanbod dat soms breed en rijk is, maar mensen weten vaak niet wat er in een ander dorp te koop is."

Om het winkelaanbod voor iedereen overzichtelijker te maken werkt de Stichting Tholen Beter Bekend momenteel aan een zoekmachine die per branche en kern aangeeft wat het aanbod is.