'Geuroverlast van kaasfabriek verleden tijd'

St Paul wil ook de Neckermann-panden aan Verrekijker 2 gaan gebruiken (foto: Omroep Zeeland)

St. Paul trok in 2016 in het voormalige expeditiecentrum van het failliete postorderbedrijf Neckermann. De smeltkaasproducent en kaasverwerker werd met open armen ontvangen. Inmiddels is het bedrijf aan uitbreiding toe en daarom worden enkele gebouwen erbij betrokken. Hierin komen een inpakafdeling, kantine en kantoren. De geplande woningbouw op deze locatie is dan ook van de baan.

(foto: OZ)

Omwonenden waren minder gelukkig met de verhuizing. Nadat het bedrijf van bedrijventerrein aan de Amerikaweg in Hulst naar de Verrekijker 1 verhuisde, ondervonden ze regelmatig stankoverlast. In de buurt was vooral de baklucht van gefrituurde kaassnacks goed te ruiken. De Regionale Uitvoeringsdienst ontving regelmatig klachten.

'Bedrijf hoort op industrieterrein'

Bij de gemeente Hulst zijn tijdens de inspraakperiode acht 'zienswijzen' tegen het nieuwe bestemmingsplan ingediend. Alle omwonenden ervaren meer of minder geurhinder. De vrees bestaat dat deze nog verder toeneemt als het bedrijf ook de cut off en de productie van smeltkazen overhevelt vanuit Lokeren naar Sint Jansteen.

Dat cut off-proces houdt in dat (zout)korsten onder hoge druk worden verwijderd. De bezwaarmakers vinden dat dergelijke bedrijvigheid eigenlijk op een industrieterrein hoort en niet in de nabijheid van een woonwijk. Ze zijn ook bang dat de hoeveelheid vrachtverkeer sterk toeneemt.

Nog wel een voorbehoud

De raadsleden maakten dan ook nog een voorbehoud, voordat ze al groen licht gaven voor de uitbreidingsplannen van St. Paul. Wethouder Hageman beklemtoonde dat het bedrijf volgens het bestemmingsplan binnen milieucategorie 2 moet blijven en dus beperkt is in de mogelijkheden op deze locatie. Geurhinder is 'voor zover ik weet' sinds de geurverwijderingsinstallatie is geplaatst, niet meer voorgevallen, aldus Hageman.

De raad beslist 15 juli over het bestemmingsplan voor St. Paul.