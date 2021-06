'Wemeldinge moet geen Domburg of Renesse worden'

Burgemeester Fons Naterop geeft uitleg over Masterplan Wemeldinge (foto: Omroep Zeeland)

Het plan werd gepresenteerd door burgemeester Fons Naterop. De burgemeester legde de toehoorders, die in twee sessies konden luisteren en reageren in verband met corona, uit wat het doel is van het Masterplan Wemeldinge: "Dit jaar concreet maken wat belangrijk is voor de leefbaarheid in het dorp voor de komende tien jaar. En daarbij hebben we uw inbreng nodig met behulp van de zogenoemde dialoogtafel waarbij uw stem wordt gehoord."

Actiepunten komende twee jaar

Belangrijkste actiepunten voor de komende twee jaar zijn onder meer: het duiken in de Oosterschelde en de voorzieningen die daar mee te maken hebben, het aanleggen van een educatieve getijdebak, het mogelijk maken van een bloemendijk en het wel of niet toelaten van honden op 'het strandje'.

Vooral dat laatste was voor sommigen een doorn in het oog. "Er lopen soms te veel honden los, en ook uitwerpselen blijven vaak gewoon liggen omdat de baasjes het niet opruimen", was een van de reacties.

Het dorp Wemeldinge (foto: Omroep Zeeland)

Volgens een van de aanwezigen ontbraken plannen voor een speeltuin in het dorp. "Ik heb twee jonge kinderen van 4 en 7, en als ik wil schommelen of zo met hen, moet ik naar een buurdorp. Ik ga me er voor hard maken dat dat speeltuintje er komt", zei de vader van de kinderen. Meteen na afloop ging een gemeenteambtenaar met de man in gesprek, dus het ziet er naar uit dat het speeltuintje er wel komt.