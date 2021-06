Einde vismijn Breskens nabij, maar Sluis geeft niet op

Garnalen overslag bij vismijn in Breskens (foto: Omroep Zeeland)

"We willen in principe toch proberen die visserijactiviteiten voor Breskens te behouden", zegt Poissonnier. Half maart stemde Vlissingen voor opheffing van de vismijn van Breskens, Sluis stemde tegen. Omdat Vlissingen 65 procent van de aandelen heeft van de Holding Zeeuwse Visveilingen en Sluis maar 35 procent, kreeg Vlissingen z'n zin.

Overruled

"Het kan toch niet zo zijn dat degene met minderheidsbelangen altijd overruled wordt door mensen met meerdere?", vraagt Poissonnier zich af. Ze vindt dat er goed gekeken moet worden naar inhoud en algemeen belang. "En het algemeen belang in dit geval is toch het behoud van de visserij in Zeeland. Naar mijn idee is dat door de garnalen in Breskens te houden beter geborgd dan dat alles naar Vlissingen gaat."

Volgens de wethouder is er sprake geweest van een overhaast besluit 'op gronden die niet goed zijn onderzocht'. "Daarom zijn we naar de Ondernemingskamer gestapt." Nu die de bezwaren van tafel heeft geveegd, is de volgende stap mediation, zegt Poissonnier. De uitnodiging is al naar Vlissingen verstuurd.

Lees ook: