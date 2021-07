Goedemorgen! Verkeersdoden, Wimbledon en Alcoholwet

Zes mensen kwamen dit jaar om in het Zeeuwse verkeer (foto: niekverlaan)

In de eerste zes maanden van 2021 zijn er zes mensen in het Zeeuwse verkeer om het leven gekomen. Ter vergelijking: in de eerste helt van 2020 waren dit er twaalf. De zes verkeersdoden in 2021 betroffen drie mannen en drie vrouwen.

Het is Lesley Pattinama-Kerkhove niet gelukt om opnieuw te stunten op Wimbledon. De Spaanse tegenstander was in de tweede ronde een maatje te groot. Pattinama-Kerkhove verloor in twee sets.

Alcohol mag niet meer voor de helft van de prijs worden verkocht.

Vanaf vandaag geen kratje bier meer voor de helft van de prijs. De nieuwe Alcoholwet is van kracht. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de aanbiedingsprijzen van alcohol, maar ook voor het doorgeven van alcohol aan minderjarigen. Dat is vanaf vandaag strafbaar.

Het weer

Het is een overwegend grijze en bewolkte dag. Vooral in de ochtend is er kans op wat regen en motregen. Vanmiddag is er ruimte voor opklaringen, maar blijft de kans op een buitje bestaan. De maximum temperaturen schommelen rond de 18 graden.