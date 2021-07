Je minderjarige kind een pilsje geven? Dat levert vanaf vandaag een boete op

De nieuwe wet vervangt in de drank- en horecawet. Naast de boete voor het doorgeven van alcohol kent de nieuwe wet nog twee grote aanpassingen. Er mag niet meer worden gestunt met de prijs van alcohol zodat mensen niet meer alcohol gaan kopen dan de bedoeling was. Dus geen twee kratten bier meer voor de prijs van één.

Ook de online verkoop van alcohol wordt aan banden gelegd. Zo moet bij de verkoop, maar ook bij de levering van online bestelde drank de leeftijd van de koper worden gecheckt zodat het hier ook voor jongeren moeilijker wordt om aan alcohol te komen.

Jongeren krijgen drank van hun omgeving

Laat ze niet (ver)zuipen probeert het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Mischa Laeven van Laat ze niet (ver)zuipen legt uit hoe belangrijk het is om het doorgeven van alcohol aan te pakken: "In 97 procent van de gevallen krijgen minderjarigen drank uit hun sociale omgeving, met name van vrienden en ook voor een groot deel van ouders."

"Er wordt toch behoorlijk wat gedronken door jongeren onder de achttien jaar. We weten allemaal dat je hersenen tot je 24ste jaar in ontwikkeling zijn en dat alcohol daar een funeste rol in kan spelen", legt Laeven uit. "We zijn heel blij met de aanpassingen in de wet."

Horecaondernemer Kees van Damme van discotheek Kiekieris vindt de nieuwe wet eerlijker: "De aanpassing is beter omdat niet alleen de ondernemer de boete krijgt. Dat is altijd een beetje krom geweest dat wij beboet werden omdat iemand anders een overtreding pleegde." Het is voor veel horecaondernemers op drukke avonden niet te doen om ieder hoekje van de zaak voortdurend in de gaten te houden.

Posters ophangen

Van Damme gaat zijn jonge bezoekers ook uitleggen dat de wet veranderd is. "Ik denk dat we dat wel moeten doen door middel van posters op te hangen. Ik wil toch nog steeds een jongerenzaak blijven." Hij benadrukt dat 16- en 17-jarigen ook een plek moeten houden om uit te kunnen gaan voor de sociale contacten.

Discotheek Kiekieris staat nu vol tafels en stoelen. In het najaar hoopt Van Damme zijn zaak weer als discotheek te kunnen openen.