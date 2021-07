Inschrijvingen Ride for the Roses geopend, 'knuffelen mag weer'

Deelnemers kort voor de start in 2019 (foto: Omroep Zeeland)

Deelnemers moeten bij de start kunnen aantonen dat ze of volledig zijn gevaccineerd of recent negatief zijn getest. "We zijn blij dat we weer iets kunnen organiseren, maar we kunnen niet ontkennen dat er iets aan de hand is", legt Peter Boerjan van de DELTA Ride for the Roses uit.

Knuffelen

Voordeel van deze aanpak is volgens Boerjan wel dat de anderhalve meter afstand vervalt. Dat betekent ook dat deelnemers elkaar even kunnen vastpakken en knuffelen vlak voor de start. "Uiteindelijk moet dat kunnen", zegt Boerjan.

Traditiegetrouw wordt dan het nummer The Rose van Bette Midler gespeeld. Voor veel deelnemers een emotioneel moment.

De Rides

Het evenement start op vrijdag 10 september met de Ladies Ride in en om Goes. Op zaterdag 11 september staat dan een van de twee reguliere toertochten op het programma. De start is in Goes, legt Peter Boerjan uit.

Diezelfde zaterdag wordt ook een nieuw onderdeel gelanceerd. 's Avonds vindt er dan in en om Terneuzen voor het eerst de Kids Ride plaats, een fietstocht voor kinderen en families. Op zondag 12 september staat dan de tweede reguliere Ride for the Roses op het programma, met startplaats Terneuzen.

Met het evenement wordt geld opgehaald voor KWF Kankerbestrijding.

