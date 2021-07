Van uitstel komt geen afstel, BLØF haalt concert Oostkerk in oktober in

De bandleden van BLØF: Bas Kennis, Norman Bonink, Paskal Jakobsen en Peter Slager (foto: ANP)

Omdat het uitgestelde concert al was uitverkocht geeft de band een dag later nog een concert in de kerk.

Dit concert begint om 15.30 uur. De kaartverkoop begint morgenochtend om 10.00 uur via deze link.

Bas Kennis

Of bij deze twee concerten toetsenist Bas Kennis aanwezig zal zijn, is nog niet bekend. Afgelopen weekend werd duidelijk dat Kennis oververmoeid is.

"Sommigen hadden het misschien al opgemerkt, maar we spelen op dit moment zonder Bas. Hij is oververmoeid en neemt daarom even rust. We hopen uiteraard dat onze vriend snel weer bij ons is en weer met ons muziek kan maken", schreef de band.

