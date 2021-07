Tourjournaal: van niet passende wielrenfiets tot autobus

Jeroen over de Tour (foto: Omroep Zeeland)

Jan Westdorp had een iets andere bezieling dan tijdrijder en Tourwinnaar Jacques Anquetil. De in 's Heerenhoek geboren Zeeuw kreeg in 1961 vlak voor de Tour een uitnodiging voor de Nederlandse ploeg in de Tour (de ronde was toen nog een evenement voor landenteams). Ze hadden niet eens een fiets op maat voor Jan, lees ik in een artikel voor Zeeuwse Ankers van Arnold Parre. Over de gele trui dacht Jan geen moment na. Puur op karakter heeft hij die Tour uitgereden. Hij werd 66-ste, op 2 uur, 51 minuten en 39 seconden van Anquetil.

Westdorp begon later een autobusbedrijf in Schoondijke. Over die ene ronde zei hij: "Ik verdien voor het uitrijden van die Tour geen gouden, maar een platina medaille." Als 86-jarige kan hij het nog navertellen.

Jeroen over de Tour: